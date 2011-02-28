-ERDOĞAN, CeBIT'İN AÇILIŞINDA KONUŞTU HANNOVER (A.A) - 28.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Şu anda ihracatımızın içinde ileri teknoloji ürünlerinin payı yüzde 5. Kısa bir süre içinde, bu payı yüzde 20 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz'' dedi. Erdoğan, CeBIT Uluslararası Bilişim Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ''ortak ülke'' olarak katıldığı fuarda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, CeBIT 2011'in başarılı geçmesini diledi. CeBIT 2011 Fuarı'nın, Türkiye'den katılan şirketler için bu alanda kaydettikleri gelişmeleri sergilemeleri açısından önemli bir imkan sağlayacağını vurgulayan Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bilişim alanında Türkiye'de son dönemde önemli ilerlemeler kaydedildi. Hızla büyüyen ekonomi ve istikrarlı şekilde artan ihracatımız, yatırımcılarımızın bilişim alanına daha fazla yönelmelerini, bu alanda artık seslerini duyurmalarını sağladı. Almanya'ya hareketimden bir gün önce, cumartesi günü, İstanbul'da bir tören düzenledik. Araştırma geliştirme merkezleri kuran şirketlerimize sertifika dağıttığımız bu tören, esasen AR-GE noktasında ulaştığımız seviyeyi de bir kez daha değerlendirme fırsatı verdi. ABD ve Japonya'da AR-GE harcamalarının milli gelir içindeki payı sırasıyla yüzde 2,67 ve yüzde 3,12 oranında. Bu oran, Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 1,83 civarında. Ülkemizde ise bu oran henüz yüzde 0,85 seviyesinde. Bu oran elbette yeterli değil ancak, 2003 yılında, AR-GE harcamalarımızın milli gelire oranının yüzde 0,48 olduğunu dikkate alırsanız, önemli bir gelişme kaydettiğimiz daha net olarak ortaya çıkacaktır. Hükümetimizin öncelikli hedefi bu oranı, gelişmiş ülke standardı olan yüzde 2 seviyesine çıkarmaktır. Uyguladığımız teşvik ve desteklerle kısa süre içinde bu oranı yakalayacağımıza inanıyorum.'' -FATİH PROJESİ- Öte yandan Türkiye'de son sekiz yılda, eğitimin altyapısını bilişim teknolojileri kullanarak yeniden şekillendirmenin mücadelesini verdiklerini anlatan Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Son 8 yıl içinde, 160 bin yeni dersliği ve 80 yeni üniversiteyi eğitimin hizmetine sunarken, dikkatinizi çekiyorum, yaklaşık 1 milyon yeni bilgisayarı da öğrencilerimizle okullarımızla buluşturduk. 10 ve daha fazla sınıfı bulunan her okula bir bilişim teknolojisi sınıfı kurduk. En son başlattığımız daha kapsamlı bir projeyle FATİH Projesi ile şimdi okulların, sınıfların ötesine geçiyor, Türkiye genelinde her sınıfa bir bilgisayar ve internet ağı kazandırıyoruz. Ulaştırma Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız, sınıflarda kullanılmak üzere eğitim yazılımları üzerinde yoğun şekilde çalışmaya başladılar. Bu yazılımları da en kısa süre içinde devreye alıyorlar. Şu karşılaştırmalara da burada özellikle dikkatlerinizi çekmek isterim, 2002 yılında sabit geniş bant noktasında internet abone sayısı yok denecek kadar azdı. Bugün bu sayı 7,5 milyon rakamına ulaştı.'' -AR-GE YATIRIMLARI- Erdoğan, Türkiye'nin teknolojiyi kullanma yolunda çok hızlı şekilde ilerlediğine işaret ederek, ''AR-GE'ye yapılan yatırımlarla eğitim altyapısındaki dönüşümle teknoloji kullanımındaki hızlı yükselişin daha büyük bir ivmeyle devam edeceğini, Türkiye'nin bu alanda çok farklı bir konuma yükseleceğini şimdiden tahmin edebiliyoruz'' dedi. ''Şu anda ihracatımız içinde ileri teknoloji ürünlerinin payı yüzde 5. Kısa bir süre içinde, bu payı yüzde 20 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz'' diyen Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Türkiye'nin, teknolojiyi kullanmaya istekli, genç ve eğitimli bir insan kaynağına, çok hızlı büyüyen bir ekonomiye, dinamik bir iç pazara sahip olduğuna; teknoloji alanında da büyük bir yatırım potansiyeli barındırdığına dikkatinizi çekmek isterim. Ülkemizde, gerek kamu kuruluşları, gerek özel sektör, bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında ciddi yatırımlar yapılıyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde faaliyet gösteren önde gelen şirketlerimiz sadece Türkiye içinde değil, Türkiye sınırları ötesinde de varlıklarını hissettiriyorlar. Bilim ve AR-GE alanındaki AB 7'nci Çerçeve Programı'na etkin bir şekilde katılan Türk araştırmacılar, program kapsamındaki Belediye İktisadi Teşekkülleri projelerinde Avrupa Birliği mensubu meslektaşlarıyla birlikte çalışıyorlar. Türkiye ayrıca Avrupa Birliğinin Rekabetçilik ve İnovasyon Çerçeve Programı kapsamındaki özellikle de bilişim teknolojileri Politikaları Destek Programı'na da katılıyor. Bu arada, Avrupa Birliği Katılım Müzakereleri kapsamında, Bilim ve Araştırma Faslı'nın ilk olarak ele alındığını, müzakerelerin başarıyla tamamlandığını ve bu faslın geçici olarak da kapandığını hatırlatmak isterim. Özetle, bilim ve teknoloji noktasında çok hızlı ilerleme kaydeden, yeniliklere çok hızlı adapte olan ve yatırımlarını artıran bir Türkiye var.''