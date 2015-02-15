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Erdoğan: Castro'ya dedim ki; devrim sandıkla olur, silahla olmaz

'En önemli olan halkın devrimidir. Silahlı devrim değil'

15 Şubat 2015 14:00

Kolombiya, Küba ve Meksika’yı kapsayan Latin Amerika turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “En önemli olan halkın devrimidir. Silahlı devrim değil. Halk sandıkta devrim yapar ve onun için de mutlu olur. Yoksa silahla yapılan devrim, devrim değildir. Bunu tabii ben söyledim, Raul Castro değil” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Latin Amerika turu dönüşündeki sözlerini yazdı.

Tayyip Erdoğan, Küba ziyareti sırasında Küba lideri Raul Castro ile yaptığı söyleşiyle ilgili olarak, “En önemli olan halkın devrimidir. Silahlı devrim değil. Halk sandıkta devrim yapar ve onun için de mutlu olur. Yoksa silahla yapılan devrim, devrim değildir. Bunu tabii ben söyledim, Raul Castro değil” diye konuştu.

 

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