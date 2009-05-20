Erdoğan, Çankaya Köşkü'ne mi hazırlanıyor?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs’ta kabul ettiği gençlere aktif siyaseti bir dönem sonra bırakacağını açıkladı. Erdoğan’ın bu sürpriz çıkışı “Çankaya Köşkü’ne mi hazırlanıyor?” sorusunu beraberinde getirdi.



Erdoğan’ın “siyaseti bırakacağım” dediği dönem Cumhurbaşkanlığı seçimine denk düşüyor. AKP’liler “Erdoğan Köşk’e mi hazırlanıyor?” sorusuna net yanıt vermedi. Dikkat çekici olan Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın “kararı halk verecek” sözleriydi.



CNN Türk’ün haberine göre, Başbakan Erdoğan, dün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 81 ilden ve KKTC’den gelen gençleri Başbakanlık Yeni Bina’da kabul etmiş ve siyaseti bırakacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.



Erdoğan, herkesin çekilmesini bileceğini ve öğreneceğini belirterek, “Bizim tüzüğümüzde arka arkaya 3 dönem milletvekilliği yapabilirsiniz. Ondan sonra bırakmak durumundasınız. Benim şu anda, bu dönemden sonra bir dönem daha hakkım var. Ondan sonra bırakmak durumundayım. Daha ileri gitmem, gidemem” demişti.



Başbakan Erdoğan bu açıklamayı Cumhurbaşkanı’nın görev süresi ile Erdoğan’ın Köşk’e çıkma ihtimali üzerinde tartışmaların sürdüğü bir dönemde yaptı.



Aslında Başbakan, parti tüzüğünde yer alan bir hükmü hatırlattı. Milletvekilliğinin 3 dönem, genel başkanlığının 5 dönemle sınırlı olduğunu.



Hesaplamalar Erdoğan’ın 2011’de yapılacak seçimlerde son kez aday olacağını ortaya koydu. Erdoğan dediğini yaparsa milletvekilliği 2015’te genel başkanlığı da 2016’da sona erecek.



Bu tarihler Gül’ün görev süresi 7 yıl kabul edildiğinde Cumhurbaşkanlığı seçimine denk düşüyor. 2014’de halk yeni Cumhurbaşkanı’nı seçecek yani Erdoğan’ın aktif siyaseti bırakmasına 1 yıl kala.



Gül’ün görev süresi 5 yıl olursa seçim 2012’de. 2011’deki genel seçimden bir yıl sonra.



Konuyla ilgili açıklama yapan AKP Antalya Milletvekili Mehmet Ali Şahin, “Ne bileyim kendimle ilgili öngörüye sahip değilim ki başkaları ile ilgili olayım” derken, Mehdi Eker ise sorulara yanıt vermedi.



”Erdoğan Başbakanlık’tan sonra Cumhurbaşkanlığı ile devam eder mi?” sorusuna yanıt veren AKP’liler net konuşmadı.



Anayasa Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, “Cevaplandırılacak bir konu değil değerlendirmek lazım” derken, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, “Genel başkanlığı ve miletvekilliği için süreler var bu süreler tüzükte bulunduğu sürece herkesin uyacağı sürelerdir” cevabını verdi.



AKP Kırıkkale Milletvekili Vahit Erdem ise “Diğer parti liderlerine örnek olmak istiyor kimse ebediyen bir yerde kalacak diye birşey yok zamanı gelince gider” dedi.



Farklı konuşan tek isim Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu.



Kararı millet verecek diyen Bozdağ, “Tayyip Bey’in bu millete yapacağı daha çok hizmet var, kararını da Türk milleti verecektir. O diyebilir ama millet bırakmadığı zaman da bir yere gidemez. Liderlerin bırakmasına kendileriden ziyade millet karar verir” diye konuştu.



