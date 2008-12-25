Erdoğan canı simit çekti!

Üzeri susamlı, taze gevrek Ankara simidi birçok Ankaralı için lüks bir yemeğe bedeldir. Zaman zaman ekonomik durumu simit hesabıyla anlatan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da simiti sever..Başbakan bugün yoğun programı sırasında canı simit çekince kısa bir mola verdi ve sokak simitçisinden 102 lira karşılığında 10 simit aldı. Simitçi ise bu alışverişi reklama dönüştürmekte gecikmedi.Ankara, Kızılay Meydanı'nın hemen yukarısında anayolun kenarında simit satan Özer Yalnız, kendisini böyle tanıtıyor müşterilerine. Çünkü simitçi Özer Yalnız öğle saatlerinde hiç beklemediği bir anda Başbakan Erdoğan'ı gördü karşısında.Erdoğan'ın canının simit çektiğini söylediğini aktaran simitçi Yalnız, "Taze simit. Bende tazesinden seçtim. Ona yenisinden verdim" dedi.Simitçi Özer yalnız heyecanlandı, o tezgahından taze simitler seçerken Erdoğan'da simitlerin bedelini ödemek için elini cebine attı. Ve simitçi ile Başbakan arasında hesap ödeme konusunda samimi bir sohbet gerçekleşti.Özer, "'Ne kadar dedi?' Dedim 2 milyon. Parayı verecekti ben almayım dedim. Benden olsun dedim. Yok dedi yeğenim. Dedim dayı birşey olmaz benden olsun. Ondan sonra parayı verdi. 102 milyon para attı" dedi.Şimdi ise Özer'in simit arabasının üzerinde "Başbakan'a simit satan simitçi" yazıyor. Özer bu konuda ise "Recep Tayyip Erdoğan benden simit aldı bende onu camekanın önüne yapıştırdım yani" diye konuştu.