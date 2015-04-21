Erdoğan, Çanakkale için hazırlanan videoda şiir okudu

Cumhurbaşkanlığı Çanakkale Savaşı’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla tanıtım filmi hazırladı.

Çanakkale Şehitler Anıtı'nın görüntüsü ve "Sen hiç şühedanın sesini duydun mu" sorusuyla başlayan görüntülerde, Çanakkale Savaşı'nı temsilen cephedeki askerlerin tekmil seslerine yer verildi.

Çanakkale Savaşı’nın yeniden canlandırıldığı “Yüz Yıllık Destan" isimli kısa filmde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Arif Nihat Asya'nın “Dua" şiirini okuyor. Tüm televizyonlarda aynı anda ekrana gelen filmde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çanakkale şehitliğinde dua ederken çekilmiş görüntüleri de kullanıldı.