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Dünya

24 Nisan'da Rusya'nın birinci adamı Erivan'a, dördüncü adamı Çanakkale'ye

Vladimir Putin, Ermeni katliamının 100'üncü yıl dönüm etkinlikleri için Ermenistan'a gidecek

14 Nisan 2015 19:31

24  Nisan'da Çanakkale'de düzenlenecek olan "Çanakkale Savaşları’nın 100’üncü yıl dönümü töreni"ne, Rusya'dan Duma Başkanı Sergey Narişkin'in katılacağı açıklandı. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise aynı gün Ermenistan'da düzenlenecek olan 1915 Ermeni katliamının 100'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılması bekleniyor. Devlet Başkanı Putin, yönetim hiyerarşisinde ilk sırada yer alırken, Duma Başkanı Narişkin ise dördüncü sırada yer alıyor. 

24 Nisan’daki törenler için Rusya’dan Türkiye’ye kimin geleceği, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in üç günlük Rusya ziyaretinde belli oldu. Çiçek’le görüşen Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın başkanı Narişkin, “Çanakkale Savaşları’nın 100’üncü yıldönümü töreni için Türkiye’ye ben geleceğim" dedi. 

Rusya yönetim hiyerarşisine göre Devlet Başkanı Putin, Başbakan Dmitriy Medvedev ve Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin başkanı Valentina Matviyenko’dan sonra Duma Başkanı Narişkin dördüncü yetkili sayılıyor.

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