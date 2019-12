-Erdoğan: Camiler tüm Müslümanların ortak yeridir KALKANDELEN (A.A)- 30.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Camiler etnik grupların değil, tüm Müslümanların, tüm mezheplerin ortak yeridir. Arabın, Acemin camisi farklı olamaz. Arnavutun, Türkün, Makedonun, Boşnağın camisi birbirinden farklı olamaz. Hepsi aynı kıbleye dönüyor. Aynı duaları aynı sureleri okuyoruz. Onun için orada ayrılık tanıyamayız. Birbirimize farklı gözlerle bakamayız'' dedi. Erdoğan, Kalkandelen'de, cuma namazını tarihi Alaca Camisinde kılmasının ardından caminin yanında bulunan ve onarımı tamamlanan kız Kuran kursunun açılış törenine katıldı. Açılış törenine Kalkandelenliler büyük ilgi gösterirken, ''Türkiye, Türkiye... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'' diye tempo tutular. Bu arada, ''Şehitler ölmez vatan bölünmez. Osmanlı Torunları'', ''One minute World'' ve ''The boss talking'' pankartları da dikkati çekti. Başbakan Erdoğan, yaptığı konuşmaya bir pankarttaki ''Osmanlı torunları'' ifadesine atıfta bulunarak, ''Ben de Osmanlı torunlarını selamlıyorum'' sözleriyle başladı. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bugün yine sizlerle kucaklaşmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Bundan 11 yıl önce Kalkandelen'e bir ziyaret gerçekleştirmiştim. O zaman cezaevinden yeni çıkmıştım. Henüz partimizi kurmamıştık. Buradan unutulmaz hatıralarla dönmüştüm. Sürpriz olarak bazı evlere de misafir oldum. Meşhur pita yedim, boza içtim, Alaca Camii'nde namaz kıldım, çevre köylerde gönül dostlarını ziyaret ettim, düğünlere katıldım. Anadolu'daki kardeşlerimiz kadar Balkanlar'daki, Rumeli'ndeki kardeşlerimizin de hayır dualarıyla AK Parti'yi kurduk. Sizlerin dualarıyla 2002'de iktidarı devraldık. Türkiye'yi büyüttük. Dünyada gelişen ülkeler arasına soktuk. Hedef 2023'te inşallah dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden biri olmak. Kardeşlerim, şunu iyi biliniz; bizim sizi unutmamız, size sırt çevirmemiz asla mümkün olamaz. Derdiniz bizim derdimizdir. Makedonya makamları nezdinde her derdinizin yakından takipçisi olacağız.'' Başbakan Erdoğan, dünkü temasları çerçevesinde başbakan, meclis başkanı ve cumhurbaşkanı ile tek tek görüştüğünü hatırlatarak, sorunları tek tek ele aldıklarını, müzakere ettiklerini söyledi. Erdoğan, ''Dayanışma içinde tüm sorunların üstesinden gelmeye gayret edeceğiz'' dedi. Erdoğan, şunları söyledi: ''Bir ricam var; bir olun, beraber olun, iri olun, diri olun. Eğer ayrılığa girerseniz zayıf düşersiniz. Onun için size ayrılık yakışmaz. Çünkü, bizler aynı değerlerin insanlarıyız, biz aynı medeniyetin insanlarıyız. Bize ayrılık yakışmaz. Onun için dayanışma içinde olacağız. Kardeşliğimizi güçlü şekilde muhafaza edeceğiz. Bunu yaptığımızda üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur. Bizim dinimizde inancımızda camiler barışın, kardeşliğin, huzurun ve dayanışmanın mekanlarıdır. Bunun iki ismi vardır, mescit ve cami. Biz mescide gireriz. Çünkü, bizim Allah'tan, Hak'tan başka önünde eğileceğimiz hiçbir güç yoktur. Camiye gideriz. Çünkü, bizim cem olduğumuz, toplandığımız, bir ve beraber olduğumuz yerdir. Asırlar boyunca burada kardeşliği yeşerttik. Böyle devam edeceğiz. Ortak kültürlerimizi, medeniyetimizi, dilimizi muhafaza ederek geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Tüm insanları,'yaradanı Yaradandan ötürü sevme' anlayışıyla seviyorum.''