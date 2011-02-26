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Politika

ERDOĞAN CAMERON İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ  İSTANBUL/LONDRA (A.A)

26 Şubat 2011 21:11

-ERDOĞAN CAMERON İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ  İSTANBUL/LONDRA (A.A) - 26.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı David Cameron ile telefonla görüştü.  Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İngiltere Başbakanı Cameron, dün Başbakan Erdoğan'ı telefonla aradı. Cameron ile Erdoğan, görüşmede, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Bu arada, İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada da İngiltere Başbakanı David Cameron'ın Libya'da devam eden olaylarla ilgili Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve İtalyan başbakanlarıyla telefonla görüştüğü bildirildi. Açıklamada, "Cameron'ın görüştüğü liderlerle, BM ve AB aracılığıyla Libya'ya yönelik acil bir şekilde harekete geçilmesinin gerekliliği ve bunun rejimi hedefleyen katı yaptırımları içermesi konusunda mutabık kaldıkları" bildirildi.  Başbakanlık Sözcüsü, Cameron'ın son 24 saat içerisinde sırasıyla Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü söyledi. Sözcü ayrıca liderlerin, "Libya rejiminin eylemlerinin kabul edilemez olduğu ve vahşet ile tehdide müsamaha gösterilemeyeceği konusunda aynı görüşü paylaştıkları" kaydedildi.   

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