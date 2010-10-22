-ERDOĞAN: ÇALIŞMA GÜZELDİ ATİNA (A.A) - 21.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in ''Eşit süreli askerlik sistemine'' ilişkin sunumuyla ilgili ''Çalışma güzeldi, devam ettireceğiz daha'' dedi. İklim Değişikliği Zirvesi için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gelen Başbakan Erdoğan, Büyük Britanya Oteli'ne geçişinde gazetecilerin, Orgeneral Koşaner ile yaptığı görüşmede değerlendirilen ''eşit süreli askerlik sistemine'' ilişkin sorularını yanıtladı. ''Konuyla ilgili bugün benden değerlendirme almayın'' diyen Erdoğan, ''Çalışma güzeldi, devam ettireceğiz daha'' diye konuştu.