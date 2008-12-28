Erdoğan büyükşehir adaylarını açıklayacak

AKP büyükşehirlerde yola kimlerle devam edeceğine karar veriyor. AKP Merkez Yürütme Kurulu'ndan çıkacak kararı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün yine Ankara'da açıklayacak.



Bursa, Gaziantep, Sakarya, Samsun, Erzurum ve Ankara için nihai karar bu akşamki bütçe görüşmelerinden sonra yapılacak toplantıda verilecek.



Erdoğan bugün Altındağ Belediyesi'ne ait spor salonunda adaylarını açıklayacak.



Erdoğan'ın Büyükşehir'e ait bir tesis yerine Altındağ Belediyesi'ne ait bir salonda konuşma yapma kararı alması AKP kulislerinde "Melih Gökçek'in yerine Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki geliyor" yorumlarının yapılmasına yol açtı.



Bu arada yönetimin AKP'li illerde olduğu 46 il için de değerlendirmelerde sona gelindi.



Bitlis, Çorum , Ağrı , Kars ve Malatya'da mevcut başkanların yeniden aday gösterilmeyeceği kesinleşti.

