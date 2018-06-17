Erdoğan: Büyükada'daki atları faytonların boyunduruğundan kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adalar'daki atları, faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunun ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpek ilişkin olarak da "Bu operatör (Sakarya) bugün tutuklandı, olayın kabul edilebilir hiçbir yanı yok ama bu hassasiyeti göstermek önemli" ifadesini kullandı.

İstanbul Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuşan Erdoğan konuya ilişkin olarak, "Hayvanseverler, ister ev, ister sokak... Bunlar üzerindeki çalışmaları 5119 yasayı çok daha farklı bir şekilde ele alıp değerlendireceğiz. Bu operatör (Sakarya) bugün tutuklandı, olayın kabul edilebilir hiçbir yanı yok ama bu hassasiyeti göstermek önemli" değerlendirmesinde bulundu.