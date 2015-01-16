Erdoğan: Büyük düşünmek cücelerin işi değildir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, genç işadamlarıyla biraraya geldi. Erdoğan konuşmasında, "Büyük düşünmek cücelerin işi değildir. Tabi bu cücelere hakaret olmasın, onlar benim canım ciğerimdir" dedi.

Erdoğan'ın ilgili sözleri şöyle:

"Bütün bunların maliyeti üzerinden polemik yapanlar eğer art niyet taşımıyorlarsa Türkiye’nin ulaştığı seviyenin farkında değiller. Bizler bu arada samsun sinop arasını yaptık, oranın maliyetini çok enteresan yarısının bedelinden hamd olsun burası daha az, bu. Yani Sayın Putin bir şey söyledi. Bu eser dedi büyük devlet olmanın alametidir dedi. Çok ilginç vaka budur. Şimdi kremline gittiğiniz zaman oraya gelen turistleri görürsünüz. İstanbul’da nereyi geziyorlar Dolmabahçe Topkapı sarayını geziyorlar. Büyük düşünmek cücelerin işi değildir. Tabi bu cücelere hakaret olmasın, onlar benim canım ciğerimdir. Bunların hepsi de iyi güzel ama yetmez. Ekonomik yıkıma uğramamızı yere kapaklanmamızı bekleyenlere bunun için uğraşanlara inat başımız dik şekilde kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. "