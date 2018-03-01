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Politika

Erdoğan "Bütünleşelim istiyoruz" demişti; AKP'li Şentop, Saadet Partisi'ni ziyaret etti

Karamollaoğlu, görüşmenin ardından "Seçim ittifakı gündemimizde yok" açıklaması yaptı

01 Mart 2018 23:43

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşme 3 saat sürdü.

Görüşme sonrası Karamollaoğlu açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Türkiye'nin ve dünyanın tüm meselelerini neredeyse görüştük" diye konuştu.

Seçim ittifakıyla ilgili de konuştuklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Daha öncede açıkladım, seçim sath-ı mailine girmeden bu konu fuzuli, bize bir teklif iletildi ama biz görüşümüzü bir daha aktardık. Gündemimizde yok" dedi.

Saadet Partisi ile görüşmeler gerçekleştirdiğini ancak geri dönüş alamadıklarını ifade eden Erdoğan, "Bizim kapımız kapanmış değil, yasal oalrak kapanmayana dek. Muhataplarımızdan karşılık gelmesi halinde onu da değerlendiririz. Ben görüşmeyi yaptım, hatta Sayın Şentop’u da tekrar gönderdim. Ama oradan henüz maalesef bir ses çıkmadı. Önümüzde daha vakit var. Muhataplarımızdan karşılık gelmesi halinde onu da değerlendiririz. Biz bütünleşelim istiyoruz" diye konuşmuştu.

 

 

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