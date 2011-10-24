-Erdoğan: Bütün tedbirleri aldık VAN (A.A) - 24.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van'da meydana gelen depremin ardından vatandaşların ağır hasarlı evlere girmemeleri çağrısında bulunarak, ''Diğer vilayetlerde daha önce olmuş depremlerden kalktığımız gibi buradan da kalkacağız. Elimizden gelen bütün tedbirleri şu anda aldık, alıyoruz. Yani bu kışın soğuğunda biz vatandaşımızı kendi halinde, yalnız başına bırakacak değiliz'' dedi. Erdoğan, depremden önemli ölçüde etkilenen Erciş ilçesindeki incelemelerinin ardından geldiği Van'da deprem nedeniyle oluşturulan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki kriz merkezini ziyaret ederek yetkililerden brifing aldı. Başbakan Erdoğan, brifingin ardından yaptığı açıklamada, deprem ile ilgili bilgiler verdi. Erciş'teki çalışmaları İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin başkanlığında yürütüldüğünü ifade eden Başbakan Erdoğan, Bakan Şahin ile Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, iki bölge milletvekili, Silahlı Kuvvetlerin görevde olduğunu kaydetti. Sivil Savunma, Başbakanlık AFAD, AKUT'un da çalışmaları sürdürdüğünü anlatan Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: 6 bakanımız hep beraber bu çalışmaları geldik takip ettik. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, kolordu komutanımız yine aynı şekilde çalışmalara, sağ olsunlar nezaret ediyorlar. Buradan süratle bu kış tesirinden kurtarmak için birçok alternatiflerimiz var. Mevlana evleri olsun, kış çadırları olsun, konteynerler olsun... Bütün bunların üzerinde arkadaşlarımız şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Ve bir an önce bunları sahada kurmak suretiyle, bazı yerlerde çadır kentler şeklinde, bazı yerlerde arazinin durumuna göre Mevlanaevleri... En uygun şekilde vatandaşlarımızı buralara yerleştireceğiz. Tabii, bazı olayın artçı hali devam ettiği için burada paniğe filan bu işi götürmek yanlış olur. Ama ağır hasarlı olan evlere vatandaşlarımızın kesinlikle girmemesinde büyük fayda var. Ve bizler, bunun altından rahatlıkla, süratle, diğer vilayetlerde daha önce olmuş depremlerden kalktığımız gibi buradan da kalkacağız. Elimizden gelen bütün tedbirleri şu anda aldık, alıyoruz. Yani bu kışın soğuğunda biz vatandaşımızı kendi halinde, yalnız başına bırakacak değiliz. Tüm bunlarla ilgili, barınma anlayışıydı, buna yönelik çalışmalarımız bir taraftan başladı ama yarın çok daha rahat bir şekilde çözüme kavuşmuş olacak. Arkadaşlarımız kriz masalarını bu şekilde zaten yönetiyorlar ve netice alıncaya kadar yönetmeye devam edeceğiz.'' -''Derdimize ortak olanlar var''- Erdoğan, birçok ülkeden de arayanlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Bizim bu derdimize ortak olanlar var. Bu ülkelerin devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Gerek, ABD, Almanya, Azerbaycan, şu anda Azerbaycan büyük bir ekibiyle, bir uçağını gönderdi ve bunların hepsi tam donanımlı kurtarma ekipleri. Şu anda Van Havaalanı'na indiler ve Erciş'e kendilerini yönlendirdik. Orada bu çalışmalara katılacaklar. Aynı şekilde Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Ermenistan, Gürcistan, İngiltere, İran, İsviçre, İsrail, Japonya, Kanada, Kore, Macaristan, Pakistan, Polonya, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Yunanistan, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, NATO olmak üzere hepsi katkıda bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığımıza durumları bildirdiler ve Dışişleri Bakanlığımız da bununla ilgili ayrıca bir masa oluşturdu. İhtiyaç olması halinde bu ülkelerden bu tür taleplerde bulunacağız ama şu anda sadece Azerbaycan, İran ve Bulgaristan, yanılmıyorsam bu ülkelerden gelen yardımlar, daha önceden de geldikleri için... Burada da tabii bu yardımların yerlerine ulaşması noktasında havaalanı şartları, bunların da uygun olması lazım. Onun için şu anda bizler de bu problemi çözebilecek noktadayız ama onların da bu ilgileri sebebiyle gerek şahsım, gerek milletim adına kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Şu andaki çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla azimle sürdüreceğiz, neticeye ulaştırmaya çalışacağız.'' -Depremle ilgili yayınlar- Başbakan Erdoğan, basın mensuplarına da yayınlarında duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, ''Basın mensubu arkadaşlarımdan bir ricam var; panikleyen vatandaşlarımız olabilir. Onların bu paniklemelerini ekranlara getirmek suretiyle vatandaşımızı 'Acaba Van'da, Erciş'te ne oluyor, hakikaten halk kendi başına bırakıldı mı?' gibi bir şey haline getirmeyin, milletin dayanışma ruhunu ortadan kaldırır'' dedi. Depremin ardından seferber olduklarını ve hem Van Merkez'de hem de Erciş'te bütün birimleri ile çalışmalarına başladıklarını ifade eden Erdoğan, herkesin çalışmalarına aynı kararlılıkta devam edeceğini bildirdi.