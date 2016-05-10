'Erdogan-Burger'i menüye ekleyen restoran kapandı

Almanya'nın Köln kentindeki bir hamburger restoranı, kısa bir süre önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman Komedyen Jan Böhmerman'ı mahkemeye

vermesiyle tırmanan gerginliğe atfen 'Erdogan-Burger' adlı bir hamburgeri menüsüne

eklemişti.

Restoranın sahibi Jörg Tiemann, menüye 'espri' olarak eklenen bir hamburger

nedeniyle herhangi bir sorun yaşanabileceğini düşünmediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de basın özgürlüğünü kısıtlama girişimlerinin çok

az kişi tarafından protesto edildiğini belirten Tiemann, "Biz bir örnek oluşturmak

istedik" diye konuştu. Hatta Tiemann'ın ifadelerine göre, 'Erdogan-Burger'e talep o

denli büyük oldu ki, talebe yetişemeyen restoran 1 Mayıs'ta bir günlüğüne kepenkleri

indirmek zorunda kaldı.

Restoran bundan bir hafta sonra bir kez daha kapandı, ancak bu kez farklı nedenlerle.

Kapanma gerekçesi olarak Facebook'ta yayınlanan yazıda, "Urban Burgery'nin sahibi

kendisini bu işyerini kapatmaya zorunlu hissediyor. Bugün gelen somut tehditler,

Erdoğan yanlılarının buraya 'ziyareti' sonrasında çalışanlarımızın güvenliğini garanti

edemeyiz" ifadeleri yer aldı.

Tiemann'ın Bild gazetesinde yer alan açıklamasına göre, perşembe günü koyu renkli

giysiler giymiş olan dört kişi yirmi dakika boyunca restoranın penceresinden içeriyi

izledi. Bundan kısa bir süre sonra da Facebbok'ta bir kullanıcı, "Buraya bir ziyaret

düzenlememiz gerektiğini düşünüyorum" yorumunda bulundu. Tiemann, polise tehdit

yüzünden suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Haberde Tiemann'ın gelecek günleri restoranın güvenliğini artırmak için

değerlendireceği belirtildi. Tiemann, restorana bir video güvenlik sistemi yerleştirdikten

sonra restoranı yeniden açmayı planlıyor. Restoran sahibi hapis cezasına çarptırılan

gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül ile dayanışma içinde olacağını belirterek, "Biz

demokrasi düşmanlarının bizi susturmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.