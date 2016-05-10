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Dünya
Deutsche Welle

'Erdogan-Burger'i menüye ekleyen restoran kapandı

Köln'de kısa bir süre önce menüsüne 'Erdogan-Burger'i ekleyen ve bu yüzden tehdit alan restoran geçici olarak kapandı. Restoran sahibi, güvenlik önlemlerini artırmayı planlıyor.

10 Mayıs 2016 13:25

Almanya'nın Köln kentindeki bir hamburger restoranı, kısa bir süre önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman Komedyen Jan Böhmerman'ı mahkemeye
vermesiyle tırmanan gerginliğe atfen 'Erdogan-Burger' adlı bir hamburgeri menüsüne
eklemişti.

Restoranın sahibi Jörg Tiemann, menüye 'espri' olarak eklenen bir hamburger
nedeniyle herhangi bir sorun yaşanabileceğini düşünmediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de basın özgürlüğünü kısıtlama girişimlerinin çok
az kişi tarafından protesto edildiğini belirten Tiemann, "Biz bir örnek oluşturmak
istedik" diye konuştu. Hatta Tiemann'ın ifadelerine göre, 'Erdogan-Burger'e talep o
denli büyük oldu ki, talebe yetişemeyen restoran 1 Mayıs'ta bir günlüğüne kepenkleri
indirmek zorunda kaldı.

Restoran bundan bir hafta sonra bir kez daha kapandı, ancak bu kez farklı nedenlerle.
Kapanma gerekçesi olarak Facebook'ta yayınlanan yazıda, "Urban Burgery'nin sahibi
kendisini bu işyerini kapatmaya zorunlu hissediyor. Bugün gelen somut tehditler,
Erdoğan yanlılarının buraya 'ziyareti' sonrasında çalışanlarımızın güvenliğini garanti
edemeyiz" ifadeleri yer aldı.

Tiemann'ın Bild gazetesinde yer alan açıklamasına göre, perşembe günü koyu renkli
giysiler giymiş olan dört kişi yirmi dakika boyunca restoranın penceresinden içeriyi
izledi. Bundan kısa bir süre sonra da Facebbok'ta bir kullanıcı, "Buraya bir ziyaret
düzenlememiz gerektiğini düşünüyorum" yorumunda bulundu. Tiemann, polise tehdit
yüzünden suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Haberde Tiemann'ın gelecek günleri restoranın güvenliğini artırmak için
değerlendireceği belirtildi. Tiemann, restorana bir video güvenlik sistemi yerleştirdikten
sonra restoranı yeniden açmayı planlıyor. Restoran sahibi hapis cezasına çarptırılan
gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül ile dayanışma içinde olacağını belirterek, "Biz
demokrasi düşmanlarının bizi susturmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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