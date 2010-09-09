-ERDOĞAN: BUNUN BEDELİNİ BEN DE ÖDEDİM İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''(Hiç kimsenin arka bahçesi olmadık) diyorsan kusura bakma, bulunduğu yerin bedelini ödemiş çok insan var. Bunun bedelini ben de ödedim, bana bunu anlatamazsın sayın başkan'' dedi. Erdoğan, Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde parti otobüsünden yaptığı konuşmada, alanda bekleyen vatandaşların bayramını kutladı. Demokrasi ve özgürlükler için bir adım attıklarını belirten Erdoğan, konuşmasını ''Şunu biliyoruz ki demokrasinin en ileri noktada olmadığı bir ülkede, ekonomi geridedir. Demokrasi ile ekonomi at başıdır; şu 7,5 senede bunu gördük. Demokratik hakları ne kadar ilerlettiysek, ekonomimiz o kadar ilerledi. Küresel krize rağmen hamdolsun Türkiye bundan en az etkilenen ülke oldu. 2010'un ilk çeyreğinde Türkiye'nin büyüme hızı 11,7. Dünyada , Avrupa'da birinciyiz. Nasıl oldu bu? Demokratik haklardaki gelişmelerle oldu'' diye konuştu. Türkiye'de ne kadar hakim ve savcı varsa, hepsinin katılımcı demokrasinin gereği olarak bu oylamaya katılacağını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: ''(Hiç kimsenin arka bahçesi olmadık) diyorsan kusura bakma, bulunduğu yerin bedelini ödemiş çok insan var, bunun bedelini ben de ödedim. Bana bunu anlatamazsın Sayın Başkan, bunun bedelini ödedim. Nasıl ödediğimi çok merak edersen özel otururuz sana anlatırım. Belgeleriyle bilgileriyle anlatırım. Bu çarkın içinde nelerin döndüğünü de ayrıca konuşuruz. Kurumlarımızın kirliliğini yok etmeye çalışmayın. Şu anda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun üyesi olup 10-12 yıla mahkum olmuş olan ve yargıdan ayrılmış olanlar da var. Niye? Bu tür kirliliklerden dolayı. Bu ülke bunları yaşadı. Artık bu bitsin istiyoruz. Bundan sonra bu ülkede adalet mülkün esasıysa, bu gerçekleşsin istiyoruz, derdimiz bu.'' Gazetelerin arka sayfalarına anayasa değişikliğiyle ilgili tam sayfa ilan verdiklerini hatırlatan Erdoğan, ''Bunları iyi okuyun. Oralardaki bilgileri bilmeyenlere duyurun. 13 Eylül bir başka Türkiye'nin adımları atılıyor. Tatile gitmiş olan akrabalarınızı mutlaka arayın, oralarda kalmasınlar. Bu görev önemli bir görev, tatille mukayese edilmez. Bu hareketin rotasını siz çizdiniz, neticesini de hep beraber alacağız'' şeklinde konuştu.