-ERDOĞAN: BUNLARIN GÖZLERİ GÖRMEZ ADANA (A.A) - 05.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefeti eleştirirken, ''Kalkıp şunu söyleyebilirler, 'Sanibey Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde insan yok' diyebilirler. Derler haa... Burada insan var mı? Çünkü bunların gözleri var görmez, dilleri var hakkı söylemez, kulakları var gerçekleri hiçbir zaman duymaz'' dedi. Erdoğan, Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yapımı Sanko Holding tarafından tamamlanan Sanibey Barajı ve Hidroelektirk Santrali'nin açılışında yaptığı konuşmada, muhalefetin Türkiye'yi büyütmek gibi bir derdinin olmadığını söyledi. Türkiye'nin enerji ihtiyacının yıllar yılı ortada olduğunu vurgulayan Erdoğan, ''Bunlar yıllar yılı bu ülkede iktidar olmadılar mı? Tek partili dönemden tut, ondan sonra ara sıra girdikleri koalisyonlara bak, o koalisyonlarda dikili bir kazıkları yok. Türkiye'yi büyütme gibi hedefleri olsa enerji ihtiyacının farkında olurlardı'' dedi. Erdoğan, muhalefetin Türkiye ekonomisini güçlendirme düşüncesi olsa, elektrik ihtiyacının da farkında olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: ''Böyle zihniyetleri böyle bir gayeleri yoktu. Kalkıp şunu söyleyebilirler, 'Sanibey Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde insan yok' diyebilirler. Derler ha... Burada insan var mı? Çünkü bunların gözleri var görmez, dilleri var hakkı söylemez, kulakları var gerçekleri hiçbir zaman duymaz. Değerli kardeşlerim, bunların hedefi yok, onlarca yıl boyunca bu ülkede yatırım yapmadıkları gibi ne yazık ki yapanı de engellediler. Şu anda da bu zihniyet aynı şekilde devam ediyor. Yapılan her işe kulp takıyorlar, yapılan her işi karalamanın peşine düşüyorlar, ama yapılan her işi halkım görüyor. Onlar Anayasa Mahkemesine götürüyorlar ve oraya götürmek suretiyle iptal ettirmek istiyorlar. Bu zihniyet bu ülkede onun için tek başına iktidar olamıyor. Milletim bunlara iktidar vermiyor, bunlar da 'madem yapamıyoruz, yapılana engel olalım' diyorlar. Her hayırlı işin kuyusunu kazıyorlar. En son 'Kanal İstanbul' Projesi'ne nasıl karalama yaparız, nasıl bu projenin de önünü keseriz' şimdi kafayı buna taktılar.'' -''İNANDIĞIMIZ YOLDA DEVAM EDECEĞİZ''- Muhalefetin geçmişte de Boğaz Köprüsü'ne, Keban Barajı'na karşı çıktığını belirten Erdoğan, ''Merhum Menderes Vatan Caddesi'ni yaptığı zaman bunlar ne dedi biliyor musunuz, 'Vatan Caddesi'ne uçak mı indireceksiniz' dedi. Şimdi İstanbul'un Vatan Caddesi Adnan Menderes Bulvarı oldu, şimdi araç trafiğinin ihtiyacına cevap veremiyor. Bugün de İstanbul için, Türkiye için son derece önemli bir projeyi güya lüzumsuz göstermenin gayreti içindeler. Biz bunlara aldırmayacağız. Biz bu karalamaları, bu engellemeleri umursamayacağız ve inandığımız yolda devam edeceğiz. Biz işimize bakacak, kamu özel sektör işbirliği içinde Türkiye'yi yeniden imar edeceğiz, yeniden inşa edeceğiz'' diye konuştu. -İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİ- Başbakan Erdoğan, İstanbul'a Belediye Başkanı olduğunda, kentte su sorunu yaşandığını belirterek, ''Biz CHP belediyesinden almıştık İstanbul'u o zaman. Susuz İstanbul'u bilenler hatırlar. 180 kilometreden İstanbul'a su getirdik, Trakya'dan dağları deldik. Niye? Aşk öyle bir şeydir ki, sevda öyle bir şeydir ki, işte millet Şirin, biz Ferhat ve aşılamayacak hiçbir engel yok evelallah, aşa aşa gidiyoruz. Rotayı şimdi 2023'e çevirdik, yolumuzu derinleştirdik. Bu ülkenin akıl sahibi, vicdan sahibi her bireyi yapılanları görüyor, yapmak istediklerimizi de anlıyor'' dedi. Ülkenin, milletin hayrına olan her projenin kimden gelirse gelsin sonuna kadar arkasında olacaklarını ifade eden Erdoğan, enerjinin, kalkınmanın en temel altyapısını oluşturduğunu, bunun için iktidara geldiklerinde bir enerji seferberliği başlattıklarını vurguladı. -''BERABER ISLANDIK YAĞAN YAĞMURDA''- Başbakan Erdoğan, konuşması sırasında yağmurun başlaması üzerine, törene katılanlara ''Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi söylüyor'' diye seslendi. Enerji için tüm su kaynaklarından, rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir kaynakların tamamından faydalanmayı kendilerine hedef olarak koyduklarını belirten Erdoğan, yağmurun artması üzerine şöyle devam etti: ''Herhalde bu nisan yağmurudur değil mi, gelip geçer. Yağmur rahmettir. Baraj açıyoruz, bundan sonra kuraklık olmayacak inşallah evelallah. Ülkemizdeki hidroelektrik santrallerinin toplam kurulu gücünü 12 bin 200 megavattan 16 bin 200 megawata ulaştırdık, elektrik dağıtım bölgelerini özel sektör eliyle yapılma sürecini geçtiğimiz yıl tamamladık.'' Başbakan Erdoğan, yağmurun şiddetini artırması üzerine, halkın ıslanmasını istemediğini belirterek, sözlerini, ''Hizmetin kalitesini artırma yönünden önemli bir adım attık. Huzurlarınızda bu muhteşem eserin tüm halkımıza Adana'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum'' diye tamamladı. Erdoğan, konuşmasının ardından, Sanibey Barajı'nın açılış kurdelesini, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, beraberindeki bakanlar ve diğer davetlilerle birlikte kesti.