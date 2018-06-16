Erdoğan, “Bunların Eskişehir'de ne yaptığı belli” demişti; Büyükerşen ne yaptıklarını anlattı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir mitinginde “Belediyelerde hepsini topladınız, büyükşehiri alamadık. İnanıyorum Mart'ta büyükşehiri de alacağız. Çünkü bunlardan bir şey olmaz. Bunların ne yaptığı Eskişehir'de belli” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eleştirilerini yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü Eskişehir'de yaptığı konuşmada, "Belediyelerde hepsini topladınız, büyükşehiri alamadık. İnanıyorum Mart'ta büyükşehiri de alacağız. Çünkü bunlardan bir şey olmaz. Bunların ne yaptığı Eskişehir'de belli" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘yanlış bilgilendirildiğine’ inandığını söyleyen Büyükerşen, “Cumhurbaşkanı, Eskişehir'de daha 5 gün önce 70 milyon liralık yatırımla çöplerden elektrik enerjisi üretim tesisini açtığımızı ve bu dev tesisin tam 55 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacağından haberi yok” dedi.

"Sözlerini öğrenince, bizim hiçbir şey yapmadığımıza inandırıldığını anladım"

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Büyükerşen, 'Anadolu'nun Venedik'i diye anılan ve son yıllarda iç turizmin en gözde noktalarından biri haline gelen Eskişehir'de, 19 yıllık yönetimi sırasında neler yaptıklarını şöyle anlattı:

“Cumhurbaşkanın sözlerini öğrenince, Sayın Erdoğan'ın bizim hiçbir şey yapmadığımıza inandırıldığını anladım. Cumhurbaşkanı, Eskişehir'de daha 5 gün önce 70 milyon liralık yatırımla çöplerden elektrik enerjisi üretim tesisini açtığımızı ve bu dev tesisin tam 55 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacağından haberi yok.

"Güneş tarlaları kurmak için çalıştığımızı da bilmiyor olsa gerek"

"Hemen ertesi günü şehir hastanesi ve Sultandere tramvay hattının yapımına başladığımızı da duymamış, Eskişehir'in dört bir tarafında güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlayacak güneş tarlaları kurmak için çalıştığımızı da bilmiyor olsa gerek.

"Bütün engelleme gayretlerine rağmen..."

"Erdoğan, konuşmasında bizi kastederek ‘Bunlardan bir şey olmaz. Bunların ne yaptığı belli' diyor. Evet, bizim Eskişehir'de 1999 yılından beri neler yaptığımız çok belli. AKP hükümetleri ve onun yereldeki temsilcilerinin bütün engelleme gayretlerine rağmen, Eskişehir'i örnek bir şehir haline getirdiğimiz dev parklardan, Porsuk Çayının yenilenmesine, sanat tesislerimizden eğitim merkezlerine, tüm alt ve üst yapı projelerimizden arıtma tesislerine projelerimizi tek tek saymaya kalksam her halde bunun için birkaç gazete sayfası yer ayırmak gerekir.

"Eskişehir'e Türkiye'nin dört bir yanından turist akınına uğramaktadır"

"Eskişehir'in son 20 yılda AKP'li büyükşehirlerin aksine betona boğulmamış, yeşile bürünmüş, insana yatırım yapan bir şehir olmuşsa bu bizim Eskişehir'de neler yaptığımızın belli olmasındandır. Eskişehir bugün bir turizm şehri haline gelmiş ve Türkiye'nin dört bir yanından turist akınına uğramaktadır. Eskişehir, 2019 yılında Türk Dünyası Eğitim Başkenti oluyormuş. Eskişehir'in üniversitelerinin kuruluşunda büyük emekleri olan, Türkiye'ye ve Türk Eğitim Sistemine Açıköğretimi kazandırmış bir isim olarak bu başkentliliğin, Eskişehir'in Türkiye'nin eğitim kenti olmasından kaynaklandığına inanıyorum. Umarım 2019 Türk Dünyası Kültür Başkentliliği'nin Eskişehir'e kazanımları, şehre sağlayacağı faydaları 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği'ne benzemez.”