-ERDOĞAN: BUNLARI ARTIK BİLİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BDP'nin talebi üzerine bugün kendilerine randevu verildiğini belirterek, ''Fakat randevu saatinden önce ne yazık ki (Hakkari'deki mayın patlaması) bu olay gerçekleşti. Daha önce Sayın Türk'ün döneminde yine randevu talepleri olmuştu. O zaman da 13 vatandaşımızı yine şehit etmişlerdi'' dedi. Başbakan Erdoğan yaptığı açıklamada, şöyle devam etti: ''Bunun olduğu dönemde o 13 vatandaşımızla ilgili de orada adres gösteriyorlar beyefendiler. O dedikleri adreste onların söyledikleri gibi bir şey ortaya çıkmadı. Kim çıktı? Bölücü terör örgütü çıktı ardında. Burada da yöntem aynı, oyun aynı. Bunları artık biliyoruz, alıştık ve şu anda Hakkari'de yapılanlar farklı şeyler değil, aynı şeyleri yapıyorlar.'' Erdoğan, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Hakkari'deki mayın patlamasının ardından yaptığı açıklamaya ilişkin, ''Eş başkan olarak eğer bölgede barışı, istikrarı istiyorlarsa, her şeyden önce bu ülkede parlamenter demokrasi içerisinde görev icra edeceklerse, bu yoldan bu ülkede bir mücadele sürdüreceklerse, yapmaları gereken demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti içerisinde, hukuka göre adımlarını atmaktır. Kendilerine göre yeni bir yapı ortaya çıkarma gayretlerine ne bu parlamento müsaade eder, ne bu millet müsaade eder'' diye konuştu.