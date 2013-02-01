Erdoğan: Bunlar ülkemizin refahına, huzuruna yönelik saldırılardır

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bugün ABD Büyükelçiliği'ne yapılan canlı bomba saldırısını, değerlendirirken, "Bütün bunların hepsi ülkemizin refahına, huzuruna ne yazık ki yönelik saldırılardır. Biz bütün bunlara karşı, dik duracağız, diri olacağız, bir olacağız, beraber olacağız ve bunları aşacağız" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Ambulans Dağıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, başta terör olmak üzere bugün devam eden bazı sorunların sadece ve sadece Türkiye'nin büyümesini engellemeye, ilerlemesini yavaşlatmaya dönük girişimler olduğunu söyledi. Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde canlı bomba saldırısını da örnek gösteren Erdoğan, şöyle devam etti:



"İşte bugün Ankara'daki gelişme Ankara'da bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçilik Binası'nın personel girişine, ne yazık ki bir canlı bomba saldırmak suretiyle orada arzu etmediğimiz bir neticeye vesile oldu. Ve tabii ki bu, terörün uzantıları, başında beri söylediğimiz gibi bu ortak mücadeleyi dünyanın her yerinde birlikte vermemizin gereğini söyledi. Şu anda bütün güvenlik görevlisi arkadaşlarımız orada tetkiklerini, incelemelerini yapıyorlar. Sağlıklı neticeler tam olarak ortaya çıktığında gerekli açıklamalarımızı, başka İç İşleri Bakanım olmak üzere yapacaktır. Şu anda tabii ki bu canlı bomba, kendisi paramparça olmuştur. Bunun yanında özel güvenlik ekibinden orada, bir rivayete göre bir, bir rivayete göre de iki vatandaşımız orada rahmeti olmuştur. Yaralılar da var. Onlara acil şifalar diliyorum. Bütün bunların hepsi ülkemizin refahına, huzuruna ne yazık ki yönelik saldırılardır. Biz bütün bunlara karşı, dik duracağız, diri olacağız, bir olacağız, beraber olacağız ve bunları aşacağız."



Erdoğan, diğer taraftan hiçbir şehidin kemiklerini sızlatmayacaklarını, onların ruhunu muazzep etmeyeceklerini vurgulayarak, "Sizleri incitecek, sizleri mahcup edecek, sizlerin başını öne eğecek hiçbir girişimin içinde bulunmadık, bulunmayacağız. Tamamen anayasal, tamamen yasal, meşru yollardan milletin değerleri ile örtüşen şekilde kardeşlik sürecini ilerleteceğiz" dedi.



Millet olarak umutlarını hiçbir zaman yitirmeyeceklerini ve karamsarlığa kapılmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Hayallerimizi asla ertelemeyeceğiz.İyi niyetle çıktığımız bu yolda inşallah hayırlı neticeler alacak, Türkiye'nin önünü açacak, istikrarla ve güvenle büyütmeye devam edeceğiz. Milletimizin desteği, Milletimizin hayır duası bizimle oldukça, bu ülke büyümeye, güçlenmeye devam edecektir" diye konuştu.