-ERDOĞAN: BUNLAR TEK YUMURTA ÜÇÜZÜYMÜŞ HATAY (A.A) - 28.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''CHP'nin, MHP ve BDP'yi lokomotifine aldığını'' belirterek, ''Arada bir makas değiştiriyorlar, arada bir raydan çıkıyorlar. Ama üç kafadar meçhul istasyona doğru aheste aheste gidiyor. Bunlara ben tek yumurta ikizi demiştim, meğer bunlar tek yumurta üçüzüymüş'' dedi. Hatay'da vatandaşlara hitap eden Erdoğan, diğer partilerin AK Parti karşısında ittifak yaptığını, hizmete değil istismara odaklandıklarını dile getirdi. Muhalefet partilerine bir çağrı yaptığını ve ''Eğer AK Parti birinci parti olamazsa partimin genel başkanlığından çekilirim dedim. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli, sizde çekilmeye var mısınız'' dediğini anımsatan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevaben, ''oylarımız azalırsa çekilmeye var mısın? Bizim oylarımız azalırsa çekiliriz. Çünkü dünyada bu iş böyledir'' dediğini söyledi. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Sayın Kılıçdaroğlu, senin biraz daha siyaset okulunda okuman lazım. Akıl hocanın rahlei tedrisinden geçmen lazım. Hala iktidara talip değil, hala muhalefete talip muhalefete. Hedefi birinci parti olmak değil, hedef yüzde 40'lar, yüzde 50'ler değil. CHP'nin hedefi, 22 Temmuz'daki yüzde 20,9'luk oy oranı. Orayı diyor bir yakalayabilirsem bana yeter. Onu kendisi için başarı sayıyor. Yani Sayın Baykal'ın oy oranı üzerine bir tane koyabilirse onu kendisi için zafer sayacak. Çıta bu. Hesap uzmanıya, sınavı birincilikle kazanmış ya... Ama sadece yüzde 20.9'a kadar saymayı biliyor. Yüzde 40'a, 50'ye kadar sayamıyor. Siyaset iktidar için yapılır. Siyasete bunun için girilir. Siyasette lokomotif olmanın mücadelesi verilir, vagon olmanın değil. Ama bunlar vagon ve bunlar istismar mücadelesi yapıyorlar, iktidar mücadelesi değil.'' -''BDP'LİNİN ELİNE TÜRK BAYRAĞINI VEREMEZSİN''- Cizre'de bir öğrenci yurduna molotofkokteylli saldırı yapıldığını hatırlatan Erdoğan, 3 öğrencinin yaralandığını anımsattı. Erdoğan, bu molotofkokteyllerinin BDP çadırlarında, il ve ilçe başkanlık binalarında saklandığını, BDP araçlarıyla taşındığını öne sürerek, ''İstanbul'da Serap kızımızı belediye otobüsünde yakanlar dün de Cizre'de 13-14 yaşındaki yavrularımızı ateşe vermek istediler. İşte bu BDP, CHP'den güç alıyor. CHP'yi parmağında oynatıyor, CHP ile işbirliği yapıyor, ondan rant elde ediyor'' dedi. Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: ''Bu BDP, CHP'ye ve terör örgütüne sırtını dayamanın şımarıklığı içinde vicdanı, izanı, insanlığı artık tamamen rafa kaldırıyor. İşte Hakkari mitingi. Biz gittik dükkanları kapattılar, kapattırdılar. İşin aslı bu, kapattırdılar. Benden sonra Sayın Kılıçdaoğrul gitti. Fakat dükkanlar açık, enteresan. Hakkari'de CHP'nin aldığı oy 157. 157 tane oy almış ve o gün orada 2 bin 2 bin 500 kişi var. Biz meseleyi biliyoruz. Dedik ki bu BDP'li. BDP'lilere Kılıçdaroğlu hitap etti. Ellerine Halk Partisi'nin bayraklarını tutuşturdular ve onlara konuştu. Beyefendinin herhalde ağrına gitti bu. Hemen birgün sonra BDP'nin eşbaşkan yardımcısı açıklama yaptı: 'Hakkari'ye gelenler bizim mensuplarımızdır'. Fakat bunların içlerinde terör zanlısı olanlar da vardı, birçok eylemlere katılanlar da vardı. Böyle molotof eylemlerine vesaire katılan vardı. Bundan da öte şey, burada bir tane Türk Bayrağı yoktu. CHP'nin mitinginde bir tane Türk Bayrağı yok. Çünkü oradaki kitle CHP'li değildi. BDP'linin eline Türk Bayrağını tutuşturamazsın, veremezsin, onların bayrak sorunu var, onların bayrak noktasında sıkıntısı var. Onlar belediyenin bile kapısına Türk Bayrağını asalım mı asmayalım mı, daha bunun kararını veremediler.'' ''Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır'' dediklerini söyleyen Erdoğan, buradan hareketle 780 bin kilometre karede tek vatan dediklerini kaydetti. -''AMELİYAT YAPTIRMAYIZ''- Erdoğan, ''Ameliyat yaptırmayız. İstedikleri hesabı yapsınlar. Bu vatan toprakları üzerinde asla ameliyat yaptırmayız'' diye konuştu. Dördüncü olarak ''tek devlet'' dediklerini anlatan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin tek devlet olduğunu söyledi. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hakkari'de konuşurken özerklikten bahsettiğini belirterek, yerel özerklik şartından söz ettiğini, bunun 1988'de çıktığını ve 8 maddeye muhalefet şerhi konulduğunu anlattı. Kendi dönemlerinde bu şartları da ortadan kaldıran bir adım attıklarını belirten Erdoğan, CHP'nin buna muhalefet ettiğini bildirdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Ardahan'daki konuşmasında ise Hakkari'deki konuşmasında ''eyaletten'' bahsetmediğini söylediğini kaydetti. Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında, kendisi için ''YÖK'ün Anayasa gereği olduğunu biliyor'' iddiasında bulunduğunu belirten Erdoğan, ''Sayın Kılıçdaroğlu, benim unuttuklarımı sen daha yeni konuşuyorsun. Dur bakalım. Sen daha siyasetin acemisisin, daha çırak bile olmadın, dur bakalım'' dedi. -''27 MAYIS'TA GÖBEK ATAN CHP VAR''- Erdoğan, dün 1960 askeri müdahalesinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, konuşmasına şöyle devam etti: ''Dün, memleketi Aydın'da merhum Adnan Menderes'i ve yol arkadaşlarını bir kez daha rahmetle andık. Ancak dün çok enteresan bir şey daha oldu. CHP'nin bir milletvekili var. Şu anda da İstanbul'da yine milletvekili adayı. Bu bayanı tüm Türkiye tanır. Özellikle de benim başörtülü kız kardeşlerim, kız öğrencilerimiz iyi tanır. Bu hanım, üniversitede rektör yardımcısı iken ikna odası gibi insanlık dışı bir uygulamayı başlatan, başörtülü kızlara ikna odalarında faşist baskı uygulayan bir hanım. O da bir profesör. Dün bir televizyon programına çıktı, kullandığı ifadeler aynen şöyle, '27 mayıs darbesi toplumun birçok kesimi de ferahlık ve mutluluk duygusudur. Bunu bugün kabul etmeyen varsa, muhakkak Demokrat Partiyle bir ilişkisi vardır. İnsanlar 27 Mayıs'ta neredeyse göbek atacaktı' diyor. Ey Bay Kemal, bu mu yeni CHP. Doğru siz idamların yapıldığı zamanı bayram ilan ettiniz. Bunun neresi yeni? Bu yeni değil, bu 1940 model CHP, bu 1969 model CHP, dün ezanı Türkçe okutan bir CHP vardı, bugün de aynı şekilde Allah'ın ayetine sinir bozucu diyen bir CHP var. Dün 1960 darbesine alkış tutan, Adnan Menderes'in idamına çanak tutan bir CHP vardı, bugün de aynı şekilde 27 Mayıs'ta göbek atan bir CHP var. Dün, camilere, ilmihal kitaplarına, hatta duvarlardaki dini levhalara tahammül edemeyen bir CHP vardı, bugün de ne yazık ki Allah'ın ismini saygısızca kullanan bir CHP var. Yeni CHP bu.'' ''Bay Kemal gittiği her yerde elma şekeri dağıtıyor. Ama arkadaki kadro aynı kadro, kafa aynı kafa. Türkiye'de nasıl bir oyun oynanıyor, bunu bu sefer görmenizi istiyorum'' diyen Erdoğan, Hataylılardan futbol takımı tutar gibi parti tutmamalarını istedi. Seçimlerin ardından Hatay'a ''büyükşehir'' statüsü verileceğini belirten Erdoğan, ''Seçimden sonra bunu yasalaştırıyoruz, 11 il büyükşehir olacak. Bu ne demek? CHP'liler şimdi bunu farklı şekilde işliyorlar, farklı bir şekilde anlatıyorlar. Dürüst olun, dürüst. Çünkü bunlar belediyecilik nedir bilmez, şehirler nasıl güzelleştirilir bilmez'' dedi. -''SAYIN BAHÇELİ UZAYDA MIYDIN?''- Hükümetinin eğitim, ulaştırma, sağlık ve sosyal yardım alanlarında gerçekleştirdiği çalışmaları anımsatan Erdoğan, ''Bizden öncekiler, iktidarları döneminde niçin bunları yapamadı? Sayın Bahçeli neredeydin sen, uzayda mıydın? Niye görmedin bunları?'' diye konuştu. Sağlık alanında önceki iktidarlar döneminde yaşanan sıkıntıları anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bay Kemal 8 yıl SSK Genel Müdürlüğü yaptı 90'lı yıllarda. O dönemde anamızı ağlattılar, anamızı. SSK hastanesinde kuyruğa girerdik, doktor efendi bizi nereye çağırırdı? Muayenehanesine. Ondan sonra da para. Parayı vereceksin, muayene olacaksın. Reçete yazılırdı, ilaçların iki tanesi var bir tanesi yok. Niye yok. E yok. Benden maaştan para kesiyorsunuz SSK için. Peki bu adalet mi Bay Kemal? Senin adaletin bu işte. Faturayı nereye kesiyor? 'Ne yapayım, siyasetçiler' diyor. Sen ne işe yarıyordun orada? Koskoca SSK'nın Genel Müdürüsün, ne iş yaptın orada? Kelin ilacı olsa başına sürer. Bu, bu. Benim şimdi Hataylı kardeşlerim 12 Haziranda Bay Kemal'e gerekli dersi vermesi lazım. Bu gerçeği görerek vermesi lazım. 'Sen SSK'yı yönetemedin, Türkiye'yi nasıl yöneteceksin?' demesi lazım. Bu kadar basit. Ondan önce başarılı bir yönetim varken, o geldi ne yazık ki battı iş.'' -''BUNLARIN ZAMANINDA ÖLÜLERİMİZ REHİNE KALMADI MI?''- Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan katıldığı bir televizyon programında Hükümetin Ankara'ya yönelik projelerine ilişkin değerlendirmesinin istendiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Verdiği cevap ne biliyor musunuz? Çok enteresan. 'Ben daha iyisini yapacağım' demiyor. Diyor ki 'bunlar ihale yolsuzlukları için atılan adımlar'. Bay Kemal sende zerre kadar onur varsa şu 8,5 yıl içerisinde yaptıklarımızın hepsi ortada. Sen de Meclis'tesin, istediğini yaparsın, araştırırsın, soruşturursun, varsa gereğini yaparsın. Niye yapmadın? Bu kadar yatırımlar var niye yapmadın? Hatay'da bu kadar okullar yaptık, Türkiye'de 163 bin derslik yaptık niçin bunları araştırmıyorsun? 13 bin 600 kilometre bölünmüş yol yaptık, niçin bunları araştırmıyorsun? SSK'yı bu kadar iyi biliyordun madem, hastanelerle ilgili bu kadar adımlar attık, niçin takip etmiyorsun? Sen ne biçim milletvekilisin be? Sen ne biçim grup başkanvekilisin be? Ne işe yararsın? Kalkıp da milletimi aldatmanın, kandırmanın ne anlamı var?''