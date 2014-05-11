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'Bundan sonra adli açılışlara gitmeyeceğim'

Başbakan Erdoğan, Metin Feyzioğlu'nun Danıştay törenindeki konuşmasına ilişkin olarak, 'Bundan sonra da bunların olduğu yere gitmeyeceğim. Ne adli açılış ne de başka bir şey' dedi

11 Mayıs 2014 20:08

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun konuşmasına tepki göstererek terk ettiği Danıştay’ın 146. yıldönümü töreninin ardından benzer protokollere katılmayacağını açıkladı.

Afyon'da AKP'nin 22. istişare toplantısın kapanışın konuşan Başbakan Erdoğan’ın, konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

Dün devlet protokolüne yapılan bu nezaketsizliği yapmaya çalışanlar, siyasetçilere ayar vermeye çalışanlar siz kimsiniz? Onların dede babalarının zihniyeti bitti.

Biz 5 yılda bir millete hesap veriyoruz. Bunlar kime hesap veriyor. Biz siyasete itibarkazandırdık. Bu törenlerin siyasetçilere ayar verme yeri olmayacak.

Bununla ilgili çalışma yapacağız. Bundan sonra da bunların olduğu yere gitmeyeceğim. Ne adli açılış ne de başka bir şey.

 

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