-ERDOĞAN: BUGÜNE KADAR NEREDEYDİNİZ BANDIRMA (A.A)- 23.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun Rize'deki İkizdere Vadisi'ni SİT alanı ilan etmesi ile ilgili olarak, ''Değerli arkadaşım sen bugüne kadar neredeydin yahu? Bugüne kadar oraları niçin SİT alanı ilan etmediniz de şimdi HES çalışmaları başlayınca kalktınız buraları SİT alanı ilan ediyorsunuz?'' dedi. Erdoğan, Enerjisa Bandırma Doğalgaz Çevirim Santrali'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, santral inşaatının 1 Ağustos 2008'de başladığını hatırlatarak, inşaatın başlamasından bir ay kadar sonra ABD merkezli küresel bir kriz ortaya çıktığını ve bu krizin tüm dünyada yatırım projelerini olumsuz yönde etkilediğini ifade etti. Santrali yapan grupların, krize aldırış etmeden, krizi fırsata dönüştürmenin adımlarını attıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Türkiye'nin ekonomi politikalarına, mali disipline tam anlamıyla güvenerek, örnek bir umut yolculuğuna çıktılar. İşte bu 550 milyon avro tutarındaki yatırımı Türkiye'ye kazandırdılar. 7 milyar kilowattsaat elektrik üretecek, Türkiye'nin toplam üretiminin yüzde 3,3'ünü karşılayacak bu tesis, modern yapısı, çevreye duyarlı üretimi ve yüzde 59'a ulaşan çevrim oranıyla, büyük bir tesis olmanın yanında örnek bir tesis olma özelliğini de taşıyor. Ayrıca, bu eserin inşası sırasında bin 200 kişi çalıştı ve çalışanlar da büyük oranda Bandırma'dan ve Balıkesir'den istihdam edildi. Tabii, Enerjisa'nın, en az çevrim santrali kadar değerli bir başka eseri için de bu vesileyle şükranlarımı iletmek istiyorum; Enerjisa Bandırma Fen Lisesi ve yurt binaları da tamamlandı ve hizmet vermeye başladı. Sabancı Holding ve Enerjisa'yı, tıpkı enerji gibi eğitim alanında da geleceğe yaptıkları yatırım ve sosyal sorumluluk projelerinden dolayı kutluyorum.'' -SU AÇISINDAN ÇOK ZENGİN DEĞİLİZ- Türkiye ekonomisinin 2002–2009 yılları arasındaki 7 yılda ortalama yüzde 4,3'lük bir büyüme kaydettiğini hatırlatan Başbakan Erdoğan, aynı dönemde sanayinin de yılık ortalama yüzde 4,9 oranında büyüdüğünü söyledi. Küresel kriz dönemindeki kısmi daralmanın ardından, son üç çeyrekte yeniden büyüme sürecine girildiğini vurgulayan Erdoğan, 2010 yılının ilk çeyreğinde yüzde 11 gibi yüksek büyüme oranlarına ulaşıldığını dile getirdi. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: "Türkiye şu anda, kurulu güç itibarıyla Avrupa'da altıncı sırada bulunuyor. 2020 yılına kadar, ülkemizin elektrik talebinin yaklaşık iki katına çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu da sektörde yıllık ortalama yüzde 6'lık bir büyüme gerektiriyor. Bu büyüme oranlarıyla, 2020 yılında inşallah Türkiye, Avrupa'nın üçüncü en büyük kurulu gücüne sahip olacak. Türkiye petrol zengini bir ülke değil, Türkiye doğalgaz zengini bir ülke değil. Akarsularımız itibarıyla da Türkiye dünyada çok çok avantajlı bir konumda bulunmuyor. Bazıları zannediyor ki biz su itibarıyla çok zenginiz... Hayır, çok zengin değiliz. Böyle bir şey yok. Onun için de bizim su noktasında atmamız gereken başka adımlar da var. En azından içme suyu, kullanma suyu ayrımını yapmak suretiyle, kullanma suyunda çalışmaları yoğunlaştırıp belki, üç, dört, beş kere, hatta bazı ülkelerde olduğu gibi yedi kez geri dönüşüm sağlamak suretiyle bizim bu sudaki verimliliği arttırmamız gerekiyor ki içme suyunda çok daha rahat bir dönemi yakalayalım. Öyle günlere geleceğiz ki artık su bizim için çok daha farklı şekilde ihtiyaç arz edecek ve onu bulamaz hale de geleceğiz. Yani öyle biz park, bahçe, buraları gelelim sulayalım falan.... İçme suyu ile buralar sulanmaz.'' -İKİZDERE VADİSİ'NİN SİT ALANI İLAN EDİLMESİ- Sorumluluk mevkiinde olan herkesin bu konuda tedbir alması gerektiği üzerinde duran Başbakan Erdoğan, ellerini, kollarını bağlayarak tepkisiz kalma lüksüne sahip olmadıkları ifade etti. Yaptığı konuşmada, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun Rize'deki İkizdere Vadisi'ni SİT alanı ilan etmesine de değinen Erdoğan, şöyle konuştu: ''Değerli arkadaşım sen bugüne kadar neredeydin yahu? Bugüne kadar oraları niçin SİT alanı ilan etmediniz de şimdi HES çalışmaları başlayınca kalktınız buraları SİT alanı ilan ediyorsunuz? Bu haritaları siz yapacaksınız, bunun üzerinde siz çalışacaksınız. Bizler yıllarca bu ülkede 'su akar, Türk bakar' mantığıyla suya yaklaştık ama artık böyle bakmayalım istiyoruz. Artık 'su akar, Türk yapar' demeye başladık, şimdi de önümüz kesiliyor. Bu sularımız denizlere boşu boşuna akıp gitmesin. Bunlardan hep birlikte istifade edelim. Bunu tamamen popülist bir yaklaşımla ele alalım demiyorum, doğayı taprip edelim demiyorum ama Allah aklı, bilimi, bilgiyi, araştırmayı bize emrediyor. Bizim bunları yapmamız lazım. Aklı en güzel şekilde kullanmamız lazım. Bilgiyi üretmemiz lazım. Bunun üzerinde yapacağımız çalışmalarla bütün bu sularımızdan istifade ederken tabii ki derelerimizi de kurutmayacağız. Bunun da çalışmalarını ayrıca yapacağız ve bunlar da zaten burada paralel, atbaşı yapılan çalışmalar. Bu adımlar atılırken de o bölgede istihdamdan tutunuz da bu sularımızın değerlendirilmesine varıncaya kadar çok ciddi mesafeler aldık, alıyoruz."