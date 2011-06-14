-ERDOĞAN: ''BUGÜN İSTİFALARIMIZI SUNACAĞIZ'' ANKARA - 14.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 60. Hükümet üyelerinin istifasını bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunacaklarını söyledi. Bakanlar Kurulu üyeleriyle tek tek tokalaşan Erdoğan, toplantının başında yaptığı konuşmada, 12 Haziran seçiminden sonraki ilk Bakanlar Kurulu toplantısı olduğunu belirtti. Erdoğan, ''Bugün bildiğiniz gibi istifalarımızı Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Cumhurbaşkanımıza istifalarımızı sunduktan sonra Cumhurbaşkanı malum yeni kabine kuruluncaya kadar göreve devamımızla ilgili, bugüne kadar uygulaması böyle, tekrar bizi bu noktada görevlendirmesi olacak. Bundan sonraki süreçte Bakanlar Kurulu olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz'' dedi.