T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN: ''BUGÜN İSTİFALARIMIZI SUNACAĞIZ'' ANKARA

14 Haziran 2011 16:49

-ERDOĞAN: ''BUGÜN İSTİFALARIMIZI SUNACAĞIZ'' ANKARA - 14.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 60. Hükümet üyelerinin istifasını bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunacaklarını söyledi. Bakanlar Kurulu üyeleriyle tek tek tokalaşan Erdoğan, toplantının başında yaptığı konuşmada, 12 Haziran seçiminden sonraki ilk Bakanlar Kurulu toplantısı olduğunu belirtti. Erdoğan, ''Bugün bildiğiniz gibi istifalarımızı Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Cumhurbaşkanımıza istifalarımızı sunduktan sonra Cumhurbaşkanı malum yeni kabine kuruluncaya kadar göreve devamımızla ilgili, bugüne kadar uygulaması böyle, tekrar bizi bu noktada görevlendirmesi olacak. Bundan sonraki süreçte Bakanlar Kurulu olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24