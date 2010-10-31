-ERDOĞAN BUGÜN İKİNCİ KEZ NİKAH ŞAHİDİ İSTANBUL (A.A) - 30.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, iki yıl önce vefat eden eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hasan Doğan'ın oğlu Selim Doğan'ın nikah şahitliğini yaptı. Erdoğan, nikah töreninin düzenlendiği Beşiktaş'taki Four Seasons Oteli'ne eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi. Buradaki törende, 2 yıl önce vefat eden eski TFF Başkanı Hasan Doğan ve Aysel Doğan'ın oğlu Selim Doğan ile işadamı Erkan Diyarbakırlı ve Yasemin Diyarbakırlı'nın kızı Hazal Diyarbakırlı evlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kıydığı nikahta, çiftin şahitliğini Başbakan Erdoğan ile Fatih Terim ve işadamları Ethem Sancak, Cihan Kamer, Hasan Gülbaran yaptı.