-ERDOĞAN: BUGÜN GÜNDEM BELİRLEYEN BİR TÜRKİYE VAR MERSİN (A.A) - 04.09.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Düne kadar gündemi belirlenen bir Türkiye vardı. Bugün gündem belirleyen bir Türkiye var'' dedi. Erdoğan, partisince Mersin'de, Tevfik Sırrı Gür Stadyumunun yanındaki alanda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Mersin'in kardeşlik, bilim, medeniyet ve ticaret şehri olduğunu, 81 vilayetin 81'inde olduğu gibi Mersin'in de kendilerine güvendiğini, inandığını, desteğini, katkısını esirgemediğini dile getirdi. Türkiye'yi, Türkiye ekonomisini büyüttüklerini ve büyütmeye devam ettiklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin büyümede dünyada 2010 yılının ilk çeyreğinde yüzde 11.7 ile dördüncü, Avrupa'da birinci sırada olduğunu belirtti. ''Türkiye'yi dünyada saygın bir konuma taşıdık. Türkiye'nin yüzünü yere eğmedik ve asla ülkemize halel getirmedik'' diyen Erdoğan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olduğunu ve Eylül ayı itibarıyla dönem başkanlığını üstlendiğini söyledi. Bugün Medeniyetler İttifakı'nı kuran ve tüm dünyada barış için mücadele eden bir Türkiye olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: ''Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Başkanı artık bir Türk. İslam Konferansı Örgütü'nün Genel Sekreteri, ikinci dönemde yine bir Türk. Bugün Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerini yürüten, onuruyla, gururuyla kararlı şekilde müzakere eden bir Türkiye var. Mersin limanından kalkan gemiler artık dünyaya alın terimizi taşıyor. Mersin limanından kalkan gemiler Türkiye markasını, Türkiye kalitesini dünyaya ulaştırıyor.'' -''GÜNDEM BELİRLEYEN TÜRKİYE VAR''- Pek çok ülke ile vizeleri kaldırdıklarını hatırlatan Erdoğan, ''Düne kadar kendi yarasını saramayan bir Türkiye vardı. Bugün Haiti'ye, Şili'ye, Somali'ye, Sudan'a, Pakistan'a elini uzatan, oralarda yaraları saran bir Türkiye var. Düne kadar gündemi belirlenen bir Türkiye vardı. Bugün gündem belirleyen bir Türkiye var'' diye konuştu. -''ONLAR BORÇLANDI BİZ ÖDEDİK''- Türkiye'nin sekiz yıl önce dünya ekonomisinde 26. sırada, bugün 17. sırada olduğunu ifade eden Erdoğan, 230 milyar dolar olarak aldıkları milli geliri 650 milyar dolara çıkardıklarını söyledi. İhracatı 36 milyar dolardan 102 milyar dolara ulaştırdıklarını belirten Erdoğan, bu yıl bu rakamın 115 milyar doları bulacağını kaydetti. Enflasyonu yüzde 30 düzeyinden devraldıklarını şimdi bu oranın yüzde 8.3 olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin dış borcunun da, yüz liranın 75 lirası olduğunu, şimdi bu oranın 45'e düştüğünü bildirdi. Devletin borçlanma faizinin yüzde 63'ten yüzde 7-8'e düştüğünü dile getiren Erdoğan, aradaki yüzde 55'lik farkın vatandaşın cebinde kaldığını ifade etti. Erdoğan, MHP, DSP, ANAP iktidarı döneminde 30 milyar dolar borç alındığını ve kendilerine 23.5 milyar dolar borç devrettiklerini kaydetti. Bu borçları ödediklerini ve şu anda Türkiye'nin IMF'ye 6.6 milyar dolar borcununu bulunduğunu belirten Erdoğan, ''Onlar borçlandı biz ödedik. Talanın iktidarıydı onlar, yalanın iktidarıydı onlar. Biz ise ödeyen iktidar olduk'' diye konuştu. Erdoğan, göreve geldiklerinde Borsa'da düzeyin 10 binlerde olduğunu, bugün borsanın 61 bini yakaladığını söyledi.