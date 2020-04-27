Erdoğan, bugün 5. dijital kabine toplantısını gerçekleştirecek: 65 yaş yasağında esneme, uzaktan eğitim, 1 Mayıs ve normalleşme süreci konuşulacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün bir süredir yakın kurmaylarıyla mesaisini sürdürdüğü Huber Köşkü’nden beşinci dijital kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda gündemi ağırlık olarak Koronavirüs'e karşı alınan tedbirler ve salgının ardından normalleşme döneminde atılacak adımlar oluşturacak. Kabinede, okullarda 30 Nisan’da sona erecek olan uzaktan eğitime devam sürecinin uzatılması ve cuma gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının 3 gün olarak uygulanması formülü ele alınacak. Kabinede ayrıca 65 yaş yasağına esneme de konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, üç aşamalı uygulanması planlanan ‘normalleşme adımları’ ve alınması öngörülen yeni tedbirler de kabinenin bir diğer gündem maddesi olacak. Bu kapsamda başta turizm, tarım ve sanayi olmak üzere üç kritik sektörde uygulamaya konulacak normalleşme senaryoları kabinede ele alınacak.

Uzaktan eğitim süresi uzatılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınav takvimi, sınıf geçme, mezuniyetler, uzaktan eğitimin sonuçları ve önümüzdeki dönemle ilgili hazırlıklar konusunda bilgi verecek. Tedbirler kapsamında 30 Nisan’a kadar uzaktan eğitim kararı alınan okullarda bu sürecin uzatılması da konuşulacak. İlk, orta ve liselerde uzaktan eğitime devama kesin gözüyle bakılıyor.