Erdoğan: Bu yürüyüş son duyuruyu yapana kadar devam etmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişimi sonrası meydanlarda demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara bir kez daha seslenerek, "Bu yürüyüş son duyuruyu yapana kadar devam etmeli" dedi. Erdoğan, cuntanın planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen için "Hâlâ utanmadan, sıkılmadan bu millete oradan hakaret edecek kadar seviyesiz bir tip" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde bulunan Beştepe Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası toplanan kalabalığa seslendi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bu yürüyüş son duyuruyu yapana kadar devam etmeli. Bir olacağız, iri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Biz sadece rükuda eğiliriz. Kula kulluk yok, kula kul olanlar Pensilvanya’da. Hâlâ utanmadan, sıkılmadan bu millete oradan hakaret edecek kadar seviyesiz bir tip.

Şu anda benim vatandaşıma, bu saygısız, bu utanmaz, bu seviyesiz tiplere dik duruşuyla cevabını verdi ve bu dayanışmamız devam edecek. Bu duruşumuz devam edecek. Diyorum ki safları sık tutun. Zafer inananlarındır. Ülkemizin 81 vilayetinde bu yürüyüşü devam ettiren vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu millet yüce bir millet, güçlü bir millet. Allah bizlerin yar ve yardımcısı olsun. Ve dik duruyoruz, dikleşmiyoruz ve değerli kardeşlerim, sadece hakkın huzurunda eğiliyoruz ve Allah yar, yardımcısı olsun."