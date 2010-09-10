-ERDOĞAN: BU YOLCULUKTA TÜRKİYE'NİN ÖNÜ ÇOK AÇIK İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğinden sonra Türkiye'nin sıçrama üstüne sıçrama yapacağını belirterek, ''Ne kadar demokraside ileri olursak, ne kadar özgürlüklerde ileri olursak, bunu bilesiniz ki ekonomide de o kadar ileri olacağız'' dedi. Sultangazi Meydanı'nda parti otobüsünden halka hitap eden Erdoğan, halkın efendisi değil, hizmetkarı olduklarını kaydederek, bu yola böyle çıktıklarını ve böyle devam edeceklerini bildirdi. Erdoğan, vatandaşları mahcup etmemeye, ülkeyi milletin şanına yakışır bir şekilde temsil etmeye çalıştıklarını dile getirerek, ''Anlamlı bir gün yaşıyoruz. Çünkü Ramazan Bayramı ile birlikte daha ileri bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Onun için bir anayasa değişikliği yapıyoruz'' dedi. Anayasa değişikliği paketiyle gelecek yenilikleri anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bu yolculuk farklı bir yolculuk. Bu yolculukta inanıyorum ki Türkiye'nin önü çok açık. Evvel Allah bizi tutamayacaklar. Şu anayasa değişikliğinden sonra Türkiye sıçrama üstüne sıçrama yapacak. Ne kadar demokraside ileri olursak, ne kadar özgürlüklerde ileri olursak, bunu bilesiniz ki ekonomide de o kadar ileri olacağız. Bakınız şu anda Türkiye 2010'un ilk çeyreğinde, yani ilk 3 ayında yüzde 11 büyümeyle dünyanın dördüncüsü, Avrupa'nın birincisi oldu. Bunu devam ettireceğiz, daha iyi olacağız. Yere sağlam basıyoruz.'' MHP, CHP ve BDP'ye oy veren vatandaşlara seslenen Erdoğan, ''Şuraya buraya oy vermiş olabilirler, fakat şimdi diyorum ki partiye oy vermeyeceğiz. Oy pusulasının üstünde parti amblemi yok. Sadece evet ve hayır var. 2011'de nereye istiyorsan oraya oyunu ver ama bu halk oylamasında gel ileri demokrasiye, özgürlüklere oy ver'' diye konuştu. -''EVLADIN BURADA, BİZ VARIZ YANINDA, TENZİLE ANA''- Erdoğan, gazetelere ilanlar verdiklerini, yarın mevcut anayasa ve değişiklik paketiyle getirecekleri yeniliklerin yayınlanacağını, herkesin bunları muhakkak okuması gerektiğini vurguladı. Muhalefetin, ''AK Parti'nin anayasa değişiklik paketiyle kendi geleceğini garanti altına almak istediğine'' ilişkin söylemleri bulunduğuna değinen Erdoğan, şöyle devam etti: ''(AK Parti yargılanmamak için bunu yapıyor) diyorlar. Bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu da Bahçeli de bunu söylüyor. Bu Ramazan Bayramı'nda ben sert konuşmak istemem ama sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli, şunu bilmenizi isterim; bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Biz egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğuna inananlardanız. Onlar kendilerinin geleceğinden şüphe ediyorlar. Pazar günü akşamı inşallah sandıkları 'evet' ile patlatmaya hazır mıyız?. Bu müjdeyi inşallah sizlerden alacağıma inanıyorum. Dün bütün İstanbul'da bunu gördüm. Sandıkların boykot edilmesini de antidemokratik buluyoruz. Şu anda 'hayır' cephesinde CHP, MHP, BDP, Türkiye Komünist Partisi, YARSAV, İşçi Partisi, çeteler var, tablo bu. 'Evet' cephesinde AK Parti, Saadet Partisi, BBP, Hak-İş, Memur-Sen, aydınlar, bağımsız ülkücüler var. İşte bu bir AK Parti projesi değil, bu bir millet projesi, milletin projesi. Şimdi pazar günü yapılacak oylamada ya darbe anayasası ya milletin anayasası...'' Bir vatandaşın, ''Evladın burada biz varız yanında, bayramın kutlu olsun Tenzile ana'' yazılı pankart açması üzerine duygulanan Erdoğan, ''Onu sarıp bana getirin ya da fotoğrafını çekin'' dedi.