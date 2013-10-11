Erdoğan: Bu ülkede ulusalcı diye bir şey yok

Kamuda başörtüsü düzenlemesine yapılan eleştirilere tepki gösteren Başbakan Tayyip Erdoğan, “Millet bu işin kararını vermiş, bu iş bitmiş. Bu ülkede ulusalcı diye bir şey yok, bu ülkede millet gerçeği var” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Dünya Kız Çocukları Günü” nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

Başbakan Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle;

“Kız çocuklarımızı, kadınlarımızın sorunlarına daha fazla eğiliyor, onların sorunlarına öncelik tanıyoruz. O sorunları takip etmekte kalmıyor, geçmişin ayıplarını da telafi ediyoruz.

Millet olarak takipçi değil, vagon değil; öncü olmak zorundayız. Küreselleşirken kendimize yabancılaşmayıp, özümüzü inkar etmeyeceğiz.

Eğitim sorunların çözümünde ilk ve en gerekli adımdır. Kız çocuklarımız eğitimle ne kadar buluşursa çözümde o kadar yakın olacaktır.

Okumamış kız çocuğu toplumu, ülkesi ve milleti için bir kayıptır. Kız çocuklarının sorunlarını, eğitimini sadece ekonomik şartlara bağlamayı son derece yanlış buluyorum.

İyi eğitim almış, donanımlı anne-babalara, vatandaşlara ihtiyacımız var.

'4+4+4' sistemiyle kız çocuklarının eve hapsedileceği savunuldu. Tersine yeni sistem kız çocuklarını okumaya teşvik eden bir sistem.

Kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 94’tür. “Haydi Kızlar Okula” kampanyasıyla 350 bin çocuğumuzu okulla buluşturduk.

İlkokulda erkek çocuklar için 30, kız çocuklar için 35 lira yardım yapıyoruz. Babaya yardım yapsak duman olup gidecek, yardımı anneye yapıyoruz ki yerini bulsun.

Güven sorunu kızlarımız okullardan uzak tuttu

Kızların okula gönderilmesinin önünde bir başka engel daha bulunuyor. Kız çocuklarına yönelik ayrımcılık, kız çocuklarının okutulmasını engelledi. On yıllarca devlet ile vatandaş arasında güven sorunları olduğu için kızlarımız okullardan uzak tutuldu.

Empati kurulmadığı için devlet ayrı yerde, vatandaş ayrı yerde durdu. Devlet ve devletin okulları kız çocuklarının inançlarının gereğini çiğneme yönünde baskı yaptı. Kız çocuklarını ikna odalarında işkenceye tabii tutanlar görülmedi.

Bu çarpık zihniyet, tedavülden kalkmıştır. On yıllar boyunca kılık kıyafet yüzünden üniversite kapılarından çevirmek cahiliye dönemiydi.

'Ulusalcı diye bir şey yok'

Millet bu işin kararını vermiş, bu iş bitmiş. Bu ülkede ulusalcı diye bir şey yok, bu ülkede millet gerçeği var. Bu ülke ne kadar erkeklerin ülkesiyse o kadar da kadınların ülkesidir.

Hiçbir alanda ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Kimse kız çocuklarının kıyafetine bakıp 'Sen okuyamazsın' diyemez.

'Başörtüsüyle uğraşacak kadar cahil ve zavallılar'

Kızlarım başörtülü olduğu için bu ülkede okuyamadı, yurtdışına göndermek zorunda kaldım. Bunlar başındaki örtüyle uğraşacak kadar cahil ve zavallı. Bu ülkede ne garip olacağız ne de parya.”

Konuşmasının sonunda kız çocukları ve kadınlara seslenen Erdoğan, şöyle konuştu: “Başınızı öne eğmeyecek, vazgeçmeyeceksiniz. Siz mücadele ettikçe eğitimsizlik, şiddet azalacak. Her türlü ayrımcılık tarihe karışacak.”