Erdoğan: Dokunulmazlıkları yargıya gönderin, bedeli neyse ödesinler!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dokunulmazlık oylamalarına ilişkin olarak, İlk tur oylama referandumu işaret ediyordu. Benim halkım eğer referanduma gidilirse gereken cevabı verecektir. Bugünkü ikinci tur oylamalarında alınan iki maddeye ilişkin sonuca bakınca bu iş Parlamento'da bitiyor" dedi. HDP'li milletvekillerini işaret ederek, "Halk terör örgütünün desteklediklerini Meclis'te görmek istemiyor" diyen Erdoğan, "670 fezleke dosyasını yargıya götürecekler. Alın yargılayın, bedeli neyse ödesinler" ifadesini kullandı.

Memleketi Rize'de konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün Rize Sanayi ve Ticaret Odası'nın bir ödül töreni vesilesiyle buradayız. Bu törene gelmişken anında bir oluşum görmüşken selamlamadan geçmek olmaz dı o yüzden bu selamlamayı da yapalım istedik. Unutmayın sizin heyecanınız bizim heyecanımızdır. Sizin onurlu duruşunuz bizim onurlu duruşumuzdur.Biz bu yollarda sizinle beraber yürüdük. İnşallah beraber yürümeye devam edeceğiz.

Sizin dualarınız inanıyorum ki Rabbimin izniyle çok farklı tecelli edecektir. Ülkemiz için milletimiz için hayrolan ne ise o olsun. Biz Allah'ın huzurunda rükuda eğilmekten başka eğilmeyi tanımıyoruz. Biz beşer planında kimsenin karşısında eğilmedik. Bundan sonra da kimsenin karşısında eğilmeyiz. Benim sizden ricam hep bir olacağız diri olacağız kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. Biz burada böyle bir topalantı yapacağımızı duyurmadık ama sizler burada topalndınız. Sizler bir ümmet bilinci içerisinde yürüyeceksiniz. Biz de yürüyoruz hep beraber yürüyeceğiz. İşte 29 Mayıs geliyor. İstanbul'da bu yıl muhteşem bir kutlama yapacağız.

"Bu topluluk şehadete susamış bir topluluk"

Şehitlik makamı sıradan bir makam değil. Bu topluluk şehadeta susamış ve şehadete koşan bir topluluktur. Ben inanıyorum ki bizim mehmetçiğimiz İsmini sevgili Peygamber'imizden alıyor. Mehmetçik şuanda gereğini yapıyor mu? Yapıyor. Şehit aileleri nasıl üzülüyorsa biz de öyle üzülüyoruz ama bedelini de ödetiyoruz. Onlar bizim Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz onlar üst aklın temsilcileridir. Kimse bu ülkede ameliyat yapamaz.

"Halk terör örgütünün desteklediklerini Meclis'te görmek istemiyor"

Ben Paralel yapılanmanın içindekilere sesleniyorum Hala aldanıyor musunuz? Bu CHP ile olanlarla sizler nasıl beraber oluyorsunuz. Bunlara bir tanım getirdim. Tabanı ibadet ortası ticaret tavanı ihanet. Taban hakkında birşey diyemem ama ortası ticaret onlar himmeti sadakayı her şeyi götürdüler. Tavan ise ihanet. İnşallah taban bunu farkeder.

Şuan parlametoda dokunulmazlıkla ilgili bir oylama yapılıyor. Benim milletim suçlu olan parlamenterleri bu parlamentoda görmek istemiyor. Terör destekçilerini bu parlamantoda istemiyor. 670 fezleke dosyasını yargıya götürecekler. Alın yargılayın, bedeli neyse ödesinler.

Şuanki tabloya göre referanduma gerek yok ama referanduma gidilirse de ben biliyorum ki halkım gereken cevabı da verecektir. Ramazan yaklaşıyor. Ramazan'ın barışa ve kardeşliğe vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.