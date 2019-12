-ERDOĞAN: ''BU PROJE SU GİBİ TEMİZ OLACAK'' İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesinde, rantiyeciler, kendilerinden başkasını insan olarak görmeyenler, kendilerinden başkasına hak, hukuk tanımayanlar olmayacağını ifade ederek, ''Bu proje su gibi temiz, deniz kadar berrak, sonsuz ufuklar kadar açık ve aydınlık bir proje olacak'' dedi. Erdoğan, Ulaştırma Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Sultanbeyli'deki toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, bugün, bu toplu açılış töreniyle, Sultanbeyli'ye, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı üç büyük yatırım ile Ulaştırma Bakanlığının inşa ettiği yol ve kavşak yatırımlarını kazandırdıklarını söyledi. Sultanbeyli'de, önceki belediye binasının Sultanbeyli'ye yakışmadığını, 1700 metrekarelik bir alandan ibaret olduğunu, modern ya da klasik bir mimariye sahip bulunmadığını belirten Erdoğan, Sultanbeyli büyüdükçe, bu binanın ihtiyacı karşılayamaz hale geldiğini dile getirdi. Erdoğan, bugün açılışını yaptıkları yeni Belediye Hizmet binasının, 5 katlı, 5 bin metrekarelik bir alanda, hem modern bir çalışma ortamı, hem de vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunacak bir mimari anlayışla tasarlandığını ifade etti. Bugün Sultanbeyli'ye, 530 kişilik bir de kültür merkezi kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, salonlarıyla, otoparklarıyla, modern ofisleriyle, Sultanbeyli'ye yakışan bir hizmet binasını resmen açtıklarını söyledi. Hem Sultanbeyli'nin hem de genel olarak İstanbul'un trafiğini rahatlatacak bir hizmeti de yine resmen açtıklarını ifade eden Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Gaziosmanpaşa ilave altgeçidini tamamladık, buradaki trafiği yeraltına aldık. Altgeçidin üzerine de güzel bir çevre düzenlemesi yaptık, Sultanbeyli'ye harika bir meydan kazandırıldı. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından, Sultanbeyli'nin TEM otoyolu bağlantısını da bugün resmi olarak hizmetinize sunuyoruz. Çok çile çekti Sultanbeyli. Daha önce, Sultanbeyli, Samandıra ve Sancaktepe, Samandıra kavşağını ortak kullanıyordu. Araç sayısındaki artış nedeniyle bu kavşak yetersiz kalmaya başladı. Biz de otoyoldan Sultanbeyli'ye yeni bir çıkış tasarladık ve bunu inşa ettik. 18 ay gibi kısa bir sürede bu kavşağı tamamladık. Sultanbeyli'de yaşayan kardeşlerimizin, hızlı, konforlu ve daha tasarruflu şekilde istedikleri yere ulaşmalarını sağlıyoruz.'' TEM otoyolunun, Çamlıca-Gebze arası yan yolları ile kavşak kollarının toplam uzunluğunun 90 kilometre olduğunu ifade eden Erdoğan, projenin toplam maliyetinin 380 milyon TL olduğunu, bu proje kapsamında 6 adet köprülü kavşakla, 16 adet köprünün bulunduğunu belirtti. Erdoğan, bugün itibariyle 5 adet köprülü kavşakta, 12 adet köprünün tamamlandığını, bu yıl kalan Mecidiye kavşağı ile 4 adet köprüyü de yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını anlattı. -KANAL İSTANBUL- Başbakan Erdoğan, İstanbul'un, Türkiye nüfusunun yaklaşık 5'te birine ev sahipliği yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yani, Türkiye'deki her 5 kişiden biri İstanbul'da yaşıyor. İstanbul, Türkiye'nin özetidir. İstanbul, İstanbul olduğu kadar, Anadolu'dur, Trakya'dır, 81 vilayetimizdir. İstanbul'a yapılan her hizmet, aslında 81 vilayete, Türkiye'ye yapılmış hizmettir. İstanbul, aynı zamanda, Türkiye milli gelirinin yüzde 40'ını üreterek, Türkiye'nin can damarı olduğunu ortaya koyuyor. Bizim İstanbul aşkımızın, sevdamızın altında işte bu anlayış yatıyor. Birileri, bizim İstanbul'a yaptığımız yatırımlara bakarak, Anadolu'yu, Trakya'yı ihmal ettiğimizi, tüm yatırımları İstanbul'a yaptığımızı zannediyorlar. İstanbul'dan dışarı hiç çıkmadıkları için, Anadolu'yu, Trakya'yı hiç tanımadıkları için, oralarda neler olduğunu, nelerin yapıldığını, nasıl eserlerin yükseldiğini görmüyorlar. Şundan emin olun, İstanbul'a ne yapıyorsak, aynı oranda diğer 80 vilayete de yapıyoruz. 80 vilayete ne yapıyorsak, hangi eseri, hizmeti kazandırıyorsak, aynı oranda İstanbul'a da onu yapıyoruz.'' Başbakan Erdoğan, Kanal Projesi'ne ilişkin de ''Bu projede rantiyeciler olmayacak, bu projede kendilerinden başkasını insan olarak görmeyenler, kendilerinden başkasına hak hukuk tanımayanlar olmayacak. Bu proje su gibi temiz, deniz kadar berrak, sonsuz ufuklar kadar açık ve aydınlık bir proje olacak. İstanbul'dan İzmir'e otoban yapıyor, Körfez'i dünyanın en uzun ikinci asma köprüsüyle geçiyoruz. Peki bunlar ne yapıyor? 8,5 yıldır Anayasa Mahkemesi'ne tünel kazıyorlar. Tek yapabildikleri bu...''