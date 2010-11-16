-ERDOĞAN: BU MÜHÜRLERİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ İSTANBUL (A.A) - 16.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı sonrası restore edilerek ibadete açılan Süleymaniye Camisi'nde dışarıda bekleyen vatantaşlara hitap etti. Erdoğan, Süleymaniye yapılan resterasyon çalışmalarına değinerek, "Bu mühürleri geleceği taşıyacağız" dedi. Başbakan Erdoğan, 3 yıl süren restorasyonun ardından ibadete açılan Süleymaniye Camisi'nde bayram namazını kıldı. Erdoğan, cemaatin bayramını kutladıktan sonra, dışarıda bekleyen vatandaşlara hitaben de kısa bir konuşma yaptı. Aziz İstanbulluları, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Süleymaniye'de bir bayram sabahında en kalbi duygularla selamladığını ifade eden Erdoğan, ''Bayramınız mübarek olsun, milletimiz için birliğimizin, kardeşliğimizin ziyadeleşmesine, alemi İslamın intibahına, (uyanma) ittihadına, (birleşme) insanlığın barışına vesile olsun'' diye konuştu. Süleymaniye Camisi hakkında bilgi veren Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bu muhteşem eser, 1550-1557 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman tarafından gururumuz her şeyimiz Mimar Sinan'a inşa ettirilmiştir. Görüldüğü gibi bu muhteşem eser, 7 yıl gibi bir zaman içerisinde inşa edilmiş. Bütün külliye aslında U şeklindedir ve cami bu U şeklindeki külliyenini ortasında kalmaktadır. Böyle bir özelliği var. Evliya Çelebi, Süleymaniye Külliyesi'nin bin kubbe ile örtüldüğünü ve burada 3 bin kişinin hizmet verdiğini yazar, söyler. Süleymaniye, sadece Osmanlı mimarisinin değil, aynı zamanda dünya mimarisini en seçkin örneklerinden bir tanesidir. Süleymaniye Camisi, mimari kompozisyonunun hareketliliği sebebiyle İstanbul'un genelinde bakıldığı zaman görülen bir eser. Böyle de bir özelliği var.'' Süleymaniye Camisi'nin 1847 ve 1959 yıllarında da restore edildiğini anlatan Erdoğan, ''Biz ise 2007'de restorasyon çalışması değil koruma esaslı olarak bir çalışma yaptırdık ve bu çalışmanın cami kısmını bugün tamamlamış bulunuyoruz. Burada çok çok dikkat ettiğimiz konular, caminin içinde minarelerinde ve avlularında iskeleler kurmak suretiyle hassasiyetle, A'dan Z'ye, birkaç eksiğini daha sonra gidermek üzere, tamamladık'' dedi. Caminin çeşitli yerlerinde, değiştirilmesi gereken veya sonradan betonarme olarak yapılan aslına ters bazı müdahaleler tespit edildiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu betonarme kısımlar, kumlama yöntemiyle sökülmüş, cephe temizliği yine kumlama metoduyla yapılmış. Yüzey koruyucu uygulanarak sağlamlaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Sökülen bütün taş, granit ve mermer, aslına uygun olarak yenilenmiş veya onarılmıştır. Tabii caminin kubbelerinde ve minaresinde eğiklikler vardı. Bunlar da bu çalışma esnasında giderilmiştir. Bütün kurşunlarına varıncaya kadar A'dan Z'ye hepsi değiştirilmiştir. Çini kısımlar, mermer mihrap ve minber, mahvi korkuluklar, müzeyyen (süslenmiş, donatılmış) pencereler, restorasyon sırasında zarar görmemesi için koruma altına alınmıştır. Bütün bunlarla beraber, külliyenin diğer kalan kısımların da proje onayı yapıldı. İnşallah, ramazana kadar da onu bitirmeyi hedefliyoruz. O da bittiği zaman artık Süleymaniye bütün külliyesiyle bütün çevresiyle inşallah ilk yapıldığı güne şimdiden dönüşünü yaparak selamını verecektir ve 'Başladığımız gün gibiyiz' diyecektir.'' ''Tarihimize, ecdadımızdan devraldığımız mirasa layık olmanın gayreti içindeyiz'' diyen Başbakan Erdoğan, önce Şehzadebaşı'nı tamamladıklarını, aynı şekilde Yavuz Selim Camisi ve Mihrimah Camisi'ni tamamladıklarını anlattı. Fatih, Valide Sultan ve Üsküdar Mihrimah Sultan Camileriyle ilgili çalışmaların da süratle ilerlediğini belirten Erdoğan, ''Bütün bu eserleri, inşallah çok daha kavi, çok daha sağlam koruma esaslı olarak bitirmenin gayreti içindeyiz ve bunları gelecek nesillere aktarmanın gayretiyle bu yoldayız'' diye konuştu. -''BU MÜHÜRLERİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ''- Kurban Bayramı'nda vatandaşlara ailece mutluluklar dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: ''Camimizin yapımında başta Kanuni Süleyman olmak üzere kendilerini rahmetle anıyoruz. Mimar Sinan'ı rahmetle anıyoruz. Bütün emeği geçenleri, ustasından kalfasına, işçisine hepsini rahmetle anıyoruz. Bugünlere gelmesinde katkısı olanlardan ebediyete intikal etmiş olanları rahmet anıyoruz ve diyoruz ki inşallah geleceğe bu eserleri bizler ve bizden sonra gelenler de aynı şekilde intikal ettirmenin gayreti içinde olacaklardır. Bunlar ülkemizin mührüdür, bu mühürleri kaybetmeyeceğiz. Bu mühürleri geleceğe taşıyacağız inşallah.'' Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından Kanuni Sultan Süleyman ve Mimar Sinan türbelerini ziyaret etti ve dua okudu.