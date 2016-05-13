Erdoğan: Bu millet güvenlik güçlerimizin arkasında durduğu müddetçe tüm kanlı örgütlerden kurtulacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Diyarbakır ve Sancaktepe'ki bombalı saldırılar, bugün de Hakkâri'de PKK’lılarla çıkan çatışma ve çatışma bölgesine sevk edilen bir Kobra helikopterinin de teknik bir arıza nedeniyle düşmesi sonucu toplamda 8 askerin şehit olması üzerine bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Cesur ve fedakâr güvenlik güçlerimizin arkasında bu millet durduğu müddetçe, Türkiye tüm kanlı örgütlerden, kirli ittifaklardan bir bir kurtulacaktır" dedi.

Erdoğan'ın yazılı açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cesur ve fedakâr güvenlik güçlerimizin arkasında bu millet durduğu müddetçe, Türkiye tüm kanlı örgütlerden, kirli ittifaklardan bir bir kurtulacaktır.

Ülkemizin huzuruna kasteden terörle mücadele konusunda milletimizin, devletin tüm birimlerinin yanında olduğunu biliyoruz. Güvenlik güçlerimizin, askeriyle, polisiyle, köy korucusuyla, tüm birimleriyle teröre karşı son derece koordineli ve uyumlu biçimde verdiği mücadele, kararlılıkla devam edecektir."