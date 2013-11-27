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Politika

Erdoğan bu kez de anneye kızdı: Çocuğu hasta etmişsin

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezindeki çocuk oyun alanını gezdi

27 Kasım 2013 00:24

AKP genel merkezindeki çocuk oyun alanına ziyaret eden Erdoğan, burnu akan bir çocuğun annesine dönerek "Çocuğu hasta etmişsin" dedi.
AKP Genel Merkezi'nde çocuklar ve engellilere yönelik yapılan düzenlemler için Genel Merkez Sosyal İşler Başkanlığı tarafından tanıtım filmi hazırlandı. Günlük çalışmalarına devam etmek için AKP Genel Merkezi'ne gelen Başbakan Erdoğan da tanıtım filminde yer aldı.
Genel Merkez fuayesinde düzenlenen oyun alanındaki çocuklarla sohbet eden Erdoğan, bir çocuğun kravatını göstererek, "benim kravatım çizgili, senin ki renkli" demesi üzerine çocuğu kucağına alarak bir süre sevdi. Çocuğun "Tayyip dede" diyerek arabasının kopan parçasını göstermesi üzerine Başbakan Erdoğan da "Annen mi koparttı" diye çocuğa sordu. Kağıt mendil ile kucağına aldığı çocuğun burnunu da silen Erdoğan, çocuğun annesine dönerek "Çocuğu hasta etmişsin" dedi.
AKP'nin aileye verdiği önem nedeniyle genel merkezde oyun alanı düzenlediklerini belirten Başbakan Erdoğan, "Engellilerle ilgili yapılan düzenlemeler ve bu hassasiyetleriyle beraber genel merkezimiz bütün sosyal taleplere cevap verecek şekilde düzenleniyor. Partimize gelen anneler, babalar buraya geldiklerinde çocuklarını bu parkın içine bırakıp, çocukları eğlenirken, oynarken onlar da görüşmelerini gerçekleştiriyor. Personelimizin çocukları da burada vakit geçiriyor, öğretmenleriyle beraber" diye konuştu.
Başbakan Erdoğan, Genel Merkez binasında engellilere yönelik kolaylıklara da öncelik verdiklerini vurgulayarak, "Her geçen gün eksiklikleri gidererek bir siyasi parti olmanın ötesinde halkıyla bütünleşen bir parti olmanın gereklerini yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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