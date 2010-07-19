-ERDOĞAN: BU İŞİN SULUSU DA KURUSU DA ZARAR ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Direksiyonda alkollü olmayacaksın. alkollü olarak bir başkasının hayatına... Bu işin sulusu da kurusu da zarar. onun için bunlardan kaçınmamız lazım'' dedi. Erdoğan, Rixos Oteli'nde düzenlenen, Dünya Sağlık Örgütü Sigara ile Mücadele Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada kahvehanelerde sigara içilmemesinin kahvehane sahiplerini rahatsız ettiğini, bunun için bir çok yerlere baskılar yapıldığını ve bunun da farkında olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, ''Ben Anayasa Mahkemesinin bu konuda inanıyorum ki milletimizin, insanımızın Anayasadaki gençliğin korunması maddesinden hareketle çok çok hayırlı bir kararı alacağına inanıyorum'' dedi. Vatandaşlardan sigarayı bırakmaları için aldığı sigaraların torbalarca biriktiğini anımsatan Erdoğan, ilerde bundan kaynaklanan bir müze de yapabileceğini ifade etti. Yapılan çalışmalarda vatandaşların sigara yasağı ile ilgili uygulamaya yüzde 90'ının üzerinde bir oranda destek verdiğini vurgulayan Erdoğan, ''Mevzuat değişikliği kolaydır ama mevzuat değişiliğini uygulamak, günlük yaşama edepte etmek bir zihniyet değişimini gerçekleştirmek zordur. Ancak her konuda olduğu gibi bu konuda da bizim milletimiz değişimden yana olmuş tercihini sağlıktan yana kullanmış ve çok kısa sürede uygulamaya benimsemiştir'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, bu uygulamanın ardından, sigara kullanımına bağlı solunum yolu enfeksiyonu, astım krizi gibi hastalıklarda yüzde 30'ları aşan azalma tespit edildiğini ve bunun sonucunda da toplam 100 milyon lirasına yakın bir ilaç maliyetinden kurtulunduğunu söyledi. Erdoğan, ''Ocak-Mart 2010 döneminde sigara satışları, 2008 yılının aynı dönemine göre azaldı. 1. 5 milyar lira para vatandaşın cebinde kaldı'' dedi. -''DİREKSİYONDA ALKOLLÜ OLMAYACAKSIN''- Erdoğan, şunları kaydetti: ''Şimdi alkol kullanımı yasak olmamakla beraber, başkalarının hayatlarına zarar vermemek adına, alkollü olarak araç kullanmak yasak. Yasak mı? Yasak, müsaade ediyor muyuz, etmiyoruz. Aynı şekilde içtiğiniz sigaranın başkalarına zarar vermemesi için duyarlı olmak zorundasınız. Ama diyor 'efendim ben alkollü değilim ki. Canım kardeşim sen alkollü değilsin ama karşındaki alkollü araç kullanıyor. Sen dikkatlisin ama o adam geliyor sana bindiriyor. Ne olacak onun için de direksiyonda alkollü olmayacaksın. Alkollü olarak bir başkasının hayatına... Birisi pasif kullanıcı öbürü aktif kullanıcı. Bu işin sulusu da kurusu da zarar. Onun için bunlardan kaçınmamız lazım. Ben bugüne kadar objektif bakan hiç bir tıp dünyasının temsilcisinden bir defa bu işte bu faydalıdır diyeni görmedim. Bazen inadına 'belli bir miktar da alırsa faydalıdır' diyenler var. Arkadaş, bütün bu meyvaları, sebzeleri biz nereden yiyoruz? Veya bu alkolü siz nereden elde ediyorsun? Bu meyvalardan filan elde edilmiyor mu bunlar? Üzümden elde etmiyor musun? Ediyorsun. Diğer meyvelerde belli oranda yok mu? Var, onları ye. Oradan vücudun için gerekli olan yeterli olan zaten her şey orada var. Bunu da bize doktorlar anlatıyor, sağlıklı düşününeler anlatıyor. Ben halkımı seviyorum, vatandaşımı seviyorum, insanımı seviyorum onun da sağlıklı yaşam içerisinde olmasını istiyorum. Benim derdim bu. Bunu başka yerlere çekmenin hiç bir anlamı yok. Çünkü hiç kimsenin bir başkasının sağlık hakkını elinden alması, bu hakkı gasp etmesi söz konusu olamaz.'' Erdoğan'a ödülü, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Zsuzsanna Jakab tarafından verildi.