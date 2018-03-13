"Erdoğan bu hataları neden yapıyor, bindiği dalı kesiyor!"

Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, ülke genelinde 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi kararına tepki gösterdi. "Şeker fabrikalarını satmaya kalkışmak, sadece pancar üreticisinin ve bu fabrikalarda çalışanların değil, bütün Türkiye'nin aleyhinedir!" diyen Bulut, "Tayyip Erdoğan, bindiği dalı kesiyor!" ifadesini kullandı.

Bulut, İyi Parti lideri Meral Akşener'in şeker fabrikaları kararınının, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yapılan ve kaydı tutulmayan görüşmelerde alındığı iddiasını hatırlatarak, Erdoğan'ın konu hakkında hiçbir açıklama yapmamasına dikkati çekti. Bulut, "Bu ülkede Tayyip Erdoğan'ın izni olmadan herhangi bir devlet malı satılabilir mi?" diye sordu.

Arslan Bulut'un, "Erdoğan bu hataları neden yapıyor?" başlığıyla (13 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Tayyip Erdoğan, bindiği dalı kesiyor! Şeker fabrikalarını satmaya kalkışmak, sadece pancar üreticisinin ve bu fabrikalarda çalışanların değil, bütün Türkiye'nin aleyhinedir! Hayvancılığı ve tütün üretimini büyük ölçüde yok ettikleri gibi şimdi küresel şirketlerin çıkarlarını korumak için "atanan" Amerikan başkanlarının taleplerini yerine getiriyorlar. (Amerikan başkanlarını önce şirketler seçer, sonra halkın onayı sağlanır.)

Meral Akşener, şeker fabrikalarını satma kararının, Tillerson ile yapılan ve kayıt tutulmayan görüşmede alındığını iddia ediyor. Tayyip Erdoğan, bu konuda tek kelimelik bir açıklama yapmadı. Kararın arkasında duramıyor, bakanlarını veya parti yetkililerini konuşturuyor! Bu ülkede Tayyip Erdoğan'ın izni olmadan herhangi bir devlet malı satılabilir mi?