-ERDOĞAN: BU DÖNEM YATIRIM DÖNEMİDİR SAMSUN (A.A) - 22.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bu dönem yatırım dönemidir. Yatırım yapın. Sakın parası olan yastığın altında bekletmesin, banka hesaplarında bekletmesin yapsın yatırımını. Bu iktidara güvenin hiç endişeniz olmasın. Yatırımınızı yapın'' dedi. Başbakan Erdoğan, partisinin düzenlediği mitinge katılmak için geldiği Samsun'da Sanayi ve Ticaret Odası'nın Canik Kültür Merkezi'nde düzenlediği ''Üreten Samsun'un Yıldızları'' ödül törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Samsun'da yaşanan ekonomik gelişmelere işaret eden Erdoğan, ''Samsun'un 2002 yılı sonu itibariyle yaptığı ihracat sadece 37 milyon 715 bin dolar. 2008 yılı ülkenin zirve yaptığında Samsun o zaman yarım milyar dolar sınırını zorladı yaklaşık 460 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2009 yılında küresel krize rağmen gerçekleşen ihracat rakamı 304 milyon dolar. 2010 yılının bütün olumsuzlara rağmen ilk 6 ayda 122 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmiş durumda'' diye konuştu. Sürekli gelişen bir ihracat hacminin olduğuna işaret eden Başbakan Erdoğan, tek başına ihracattaki bu büyük atılımın bile Samsun sanayisinin nereden nereye geldiğini göstermeye yettiğini vurguladı. Sağlıklı bir ekonomik büyümenin özel sektör eliyle gerçekleşen büyüme olduğunun altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kamunun yatırımlarıyla geçmişi gördük. Burada bir gerçeği ifade etmek durumundayım, hani diyorlar ya 'niye özelleştirme yapıyorsunuz'. Özelleştirme yapılmadan önceki Samsun'un durumu ortada, özelleştirmelerin yapılmasından sonra Samsun'un geldiği rakam ortada. Geri mi gitmişiz, ileri mi gitmişiz? Devlet ekonominin içinde kaldığı müddetçe ilerlemek mümkün değil, devlet ekonomiden çekilip, ufuk çizen, denetleyen, destekleyen bir konuma yerleşirse özel sektörün eliyle bunu teşvik ederse, işte o zaman sıçramayı yakalar, o zaman atılımı gerçekleştirir. Onun içindir ki Türkiye 36 milyar dolar ihracattan, 132 milyar dolar ihracata kadar çıkabildi. Yaklaşık 5 yılda. Bu artık bir çıtadır. Biz tekrar oraya rahatlıkla çıkacağız bundan hiç endişeniz olmasın. Artık neyin nereden geldiğini, nereye gideceğini bu millet öğrendi. Nerede, nasıl piyasa var? Artık benim iş adamım, girişimcim bunu biliyor. Dünyanın neresine gidersen git, orada Türk bayrağının dalgalandığını görürsünüz. Biz dikmiyoruz, girişimcimiz dikiyor. Biz özel sektörü destekledik, destekliyoruz. Özel sektörün üzerindeki yükleri mümkün olduğunca kaldırdık. Özel sektörümüz de o yoldan ilerledi, ilerledi. Türkiye içinde birçok kronik sorunlar yaşandı, bunları çözüm yoluna koyduk. Bunları çözüm yoluna koyarken sanayicilerimiz için, yatırımcılarımız için, girişimcilerimiz için gittiğimiz her ülkede karşılıklı yatırımların artırılması noktasında devlet başkanları ile bakanlarla bunları enine boyuna konuştuk. Bu yola çıkarken şunu söylemiştim. 'İş adamlarımızla beraber fellik fellik dünyayı dolaşacağız' demiştim. Bunu yapıyoruz. Artık tek elden değil, komple adeta bir saldırı yapacağız. Yan gelip yatmak yok, koşacağız. Türkiye'ye yakışan neyse bunun başarmanın gayretindeyiz.'' -IMF İLE İLİŞKİLER- Bu arada IMF ile stand-by anlaşması yapmadıklarını hatırlatan Erdoğan, ''3 yıldır biz IMF ile kopuğuz. Diğerleri IMF ile beraberler. Hatta çok büyük iş adamları bize, 'bir an önce IMF ile işi bitirin, bakın paraya ihtiyacımız var' diyor. Siyasi plan, proje teklif eden bir IMF ile biz anlaşamayız. Ama bizden öncekiler 'emir buyurdunuz' diyorlardı. Bizden önceki iktidar MHP-DSP-ANAP iktidarı 30 milyar dolar IMF'den borç aldı, bize 23,5 milyar dolar borç devretti. Biz ödedik, ödedik 6,9 milyar dolar Türkiye'nin IMF'ye borcu var. Aynı şekilde Merkez Bankası'nı 26,5 milyar dolar döviz rezervi ile devraldık. Şu anda Merkez Bankası'nın kasasında 75 milyar dolar döviz rezervi var. Allah aşkına yolsuzlukların olduğu, dolanın olduğu bir iktidar bir taraftan borca girecek bir taraftan Merkez Bankası'nı böyle güçlü bir güvenli bir banka haline getirecek. Devletin borçlanma faizi 7,5 yıl önce yüzde 63'tü şimdi yüzde 7-8. Bu bir güvenin, istikrarın ifadesidir. Bu güven, istikrar olması kimse size yüzde 7-8 faizle borç verir mi? Ben bunu bile fazla buluyorum. Yüzde 6,5 gecelik faizi fazla buluyorum. Bunun aşağı inmesi gerekir diye inanıyorum. Bu benim Başbakan olarak inancım. Aynı şekilde enflasyon yüzde 30'du, şu anda yüzde 7,6. Arkadaşlar yeter ki biz bu duruşumuzu istikrarlı bir şekilde güvenle devam ettirelim.'' İş adamlarına yatırım yapmaları çağrısında bulunan Başbakan Erdoğan, ''Bu dönem yatırım dönemidir. Yatırım yapın, sakın parası olan yastığın altında bekletmesin, banka hesaplarında bekletmesin yapsın yatırımını. Bu iktidara güvenin hiç endişeniz olmasın. Yatırımınızı yapın'' diye konuştu.