-ERDOĞAN: BU CUMHURİYET HALKIN CUMHURİYETİDİR ŞANLIURFA (A.A) - 31.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bunların bu millete de bu milletin değerlerine de tahammülleri yok. İşte onun için milletle aynı yerde bulunmayı, aynı ortamda bulunmayı, aynı Cumhuriyet coşkusunu yaşamayı istemiyorlar. Cumhuriyet'in kendilerine bir imtiyaz sağladığını düşünüyor, Cumhuriyet'i cumhur ile paylaşmak istemiyorlar. Biz de diyoruz ki 'Cumhuriyet cumhurundur'. Cumhur sizsiniz. Bu Cumhuriyet halkın Cumhuriyetidir'' dedi. Şanlıurfa'nın Topçu Meydanı'ndaki DSİ'nin toplu açılış töreninde halka hitap eden Erdoğan, Şanlıurfa'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik şehri olduğunu dile getiren Erdoğan, ''Benim aziz milletim 12 Eylülde bunlara da bunların üslubuna da bunların zihniyetine de gereken cevabı en güzel şekilde verdi. Şanlıurfa çok yüksek bir katılımla yüzde 94 gibi rekor oy oranıyla 'evet' diyerek benim milletime 'bidon kafalı' diyenlere, 'göbeğini kaşıyan' diyenlere, hükümete hakaret edenlere gereken cevabı en güzel şekilde verdi. Şahsım, bakan arkadaşlarım, grubum adına sizlere özellikle teşekkür ediyorum'' dedi. Hakaretler karşısında terbiyelerini koruduklarını ifade eden Erdoğan, ''Biz onların diliyle konuşmuyoruz. Bizim aldığımız terbiye, aynı tür cevap vermeyi bize yasaklıyor. Yoksa biz, gereğini çok daha fazlasıyla yaparız ama bu makam ona müsaade etmiyor'' dedi. Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Fakih Tayran'ın, Peygamberler Şehri Urfa'nın dili neyse kendi dillerinin de o olduğunu vurgulayan Erdoğan, Hazreti Elyasa'nın, Hazreti Eyyub'un, Hazreti İbrahim'in edebini, adabını örnek aldıklarını söyledi. Erdoğan, ''Onlar ne yaparsa yapsın, ne derse desin dilimizi, üslubumuzu bozmayacak, nezaketten asla taviz vermeyeceğiz'' şeklinde konuştu. -''GELMEZ OLDULAR''- ''O yasakçı, baskıcı zihniyet, halk resepsiyonlara katıldığı için, o resepsiyonlar millete açıldığı için bu sefer de kendileri oralara gelmez oldular. Bunlar milletten rahatsızlar'' diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bunlar, Harran Ovası'ndaki çiftçinin alın terinin kokusundan rahatsızlar. Bunlar işçinin nasırlı ellerinden rahatsızlar. Bunlar Anadolu'nun, Trakya'nın kavruk yüzlü köylüsünden rahatsızlar. Bunların bu millete de bu milletin değerlerine de tahammülleri yok. İşte onun için milletle aynı yerde bulunmayı, aynı ortamda bulunmayı, aynı Cumhuriyet coşkusunu yaşamayı istemiyorlar. Cumhuriyet'in kendilerine bir imtiyaz sağladığını düşünüyor, Cumhuriyet'i cumhur ile paylaşmak istemiyorlar. Biz de diyoruz ki 'Cumhuriyet cumhurundur. Cumhur sizsiniz. Bu Cumhuriyet halkın Cumhuriyetidir. Zengin ne kadar bu Cumhuriyet'in sahibiyse, yoksul da o kadar bu Cumhuriyet'in sahibidir. Şehirli ne kadar bu Cumhuriyet'in sahibiyse köylü de o kadar bu Cumhuriyet'in sahibidir. Ankara ne kadar Cumhuriyet'in sahibiyse, Şanlıurfa da o kadar Cumhuriyet'in sahibidir. Hiç kimse, bu ülkenin şehirleri, bölgeleri, insanları arasında ayırım yapamaz, ayrımcılığa gidemez. Yıllarca belli illere, belli bölgelere imtiyaz tanıdılar. Oy aldıkları yerlere hizmet götürdüler ama buraları umursamadılar. Buraları da AK Parti iktidarı umursadı. Buraların köyünü köylüsünü onlar hatırlamadılar ama artık bugün tablo tersine döndü. Bugün artık Cumhuriyet 73 milyonun tamamını hiçbir ayrım gözetmeden kucaklıyor. Bugün artık devlet ayrı yerde millet ayrı yerde durmuyor. Tam tersine devlet ile millet kucaklaşıyor.'' ''Bu ülkede herkesin birbirine saygı, birbirinin hakkına ve hukukuna hürmet çerçevesinde özgürce yaşayacağını'' ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: ''Herkes inançlarına, değerlerine, geleneklerine, dinine, kültürüne özgürce sahip çıkacak. Herkes kendisini özgürce ifade edecek. Benim 73 milyon vatandaşımın her biri devlet karşısında eşit muamele görecek. Kendisini birinci sınıf vatandaş olarak hissedecek. Benim bacılarımın arasında ayrım olmayacak. Kimse ama kimse benim hanım kardeşlerime, 'Senin başın açık, senin başın örtülü' diye ayrı muamele yapamaz. Çünkü cumhurun arasında böyle bir ayrım yok. Bunu yapmaya da kimsenin hakkı yok. Bizim bunları söylüyor olmamız, bunları uygulama planına geçiriyor olmamız, işte o millet kaçkınlarını rahatsız ediyor.''