Erdoğan: Bu cinayet şebekesinin çöktüğünü göreceksiniz

T24

'Bu cinayet şebekesinin bertaraf edildiğini herkes görecek'



'Bizler gözü dönmüş caniler gibi düşünemeyiz'

'Terörle mücadele yenilenecek'

Başbakan Erdoğan, Ankara Demirspor Tesisleri'nde şehit ve gazi aileleri için düzenlenen iftara katıldı. Şehit ve gazi aileleriyle birlikte orucunu açan Erdoğan, iftarın ardından terörle mücadeleye ilişkin açıklamalar yaptı. Türkiye'nin her köşesini sonsuza kadar koruyacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Demokrasiden, hukuktan ve özgürlüklerden geri adım atmadan 74 milyon insanımızın emniyeti, huzur ve mutluluğunu koruyacağız." dedi."Milletimiz vatandaşımız hiçbir kutsalı olmayan bu cinayet şebekesinin bertaraf edildiğini görecektir." diyen Başbakan, teröre bir şekilde bulaşanlara da çağrıda bulundu: "Meşruiyet çizgisine gelmek isteyenler şimdiden pozisyon almalıdır. Hiçbir siyaset birlik ve bütünlüğümüzden kardeşliğimizden önemli değildir. Bütün siyasilerin, herkesin günlük kaygılarını bir tarafa bırakarak destek olmasını bekliyoruz."Vatandaşlara da seslenen Erdoğan, "Bizler hiçbir zaman o gözü dönmüş caniler gibi düşünemeyiz. Bizler öfkelerimize mağlup olmayacağız. Terörle mücadele azmimizin tavizsiz süreciğinden şüpheniz olmasın. Şehitlerimizin emanetine leke sürdürmeyeceğiz. Gencecik evlatlarımızın kayıp gitmesine izin vermeyeceğiz." değerlendirmesi yaptı.Terör örgütü PKK ile mücadele strateji ve yöntemlerinin yenileneceğini dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle bitirdi: "Demokrasiden, özgürlüklerden geri adım atmadan bu meseleyi halledeceğiz. Bütün devlet birimlerimizle bunun hazırlığını en ince ayrıntısını yapıyoruz. Sıcak bölgelerde profesyonel kadroların görev alması için hazırlıklar son safhaya geldi. Emniyet teşkilatımızda bu alanda bütün personeliyle yer almıştır, yer alacaktır. Bütün güvenlik güçlerimiz koordinasyon içinde uyumlu ve ortak amaca yönelik mücadelelerini yürüteceklerdir. Biz bu ülkede tek millet dedik, tek bayrak dedik, tek vatan dedik, tek devlet dedik. Bu yola böyle devam edeceğiz. Vatan topraklarımızın üzerinde asla ve asla ameliyat yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Kimse bu tür kuru hayaller içerisine girmesin. Böyle bir operasyona kimse tevessül etmesin."