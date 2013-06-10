Erdoğan: Bu çapulcuları ihya etmeyin, ne demek istediğimi anlıyorsunuz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Altınpark'ta yaptığı konuşmanın konusu yine Gezi Parkı'ydı. Meselenin ağaç olmadığını bir kez daha dile getiren Erdoğan, 'Ne sağcıyım ne solcu, çapulcuyum çapulcu' şeklinde pankart açan Cem Boyner için 'bu çapulcuları ihjya etmeyin, ne demek istediğimi anlıyorsunuz' şeklinde konuştu.

Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...



'Mesele 15 ağacın sökülmesi değil'



Mesele Gezi Parkı olayı değil, 15 ağacın sökülmesi değildir. Sorun onlara siz bu olaydan önce buraya geldiler mi. İnanın yüzde 95'i Gezi Parkı'nın adını duymamıştır. Ama Başbakanınız orada doğdu büyüdü. Gençliğim oralarda geçti. Gençlere sesleniyorum; bu ülkenin Başbakanı, bazı lobilerin Başbakanı değildir. Bu ülkenin Başbakanı sessiz yığınların sesidir. Biz kimsesizlerin kimsesiyiz. Biz zalimlerin karşısında, mazlumların yanındayız. Bu Türkiye'de böyle, dünyada da böyle. Bundan sonra da böyle olacak Bunları dost düşman herkese anlatın. Şu 10 yılda 2 milyar 800 milyon ağaç diktik. Bunun 2 milyarı fidandır, 800 milyonu ağaçtır. Belediye başkanlığımda yurtdışından ithal ağaçlar getirdim. Şimdi yollarda gördüğünüz ağaçlar o dönemde dikilmiştir.



'CHP zihniyeti pisliktir'

Şu anda havalimanına giderken gördüğünüz ağaçlar gökten zembille gelmedi, AK Parti iktidarı döneminde geldi. Biz çevreciyiz, çevre sadece yeşil demek değildir. Çöpleri kaldırmak, hava kirliliğini düzeltmek vardır. Ben bunları yaptım, Melih Bey de bunları yaptı. Bize kalktılar çevrecilik dersleri veriyorlar. CHP zihniyeti pisliktir. Bunlar demokrasiden anlamaz. Bu ülkede özgürlük mücadelesi AK Parti iktidarıyla büyümüştür.



'Sakın bu çapulcuları ihya etmeyin'



Bir tanesi çıkmış 'ne sağcıyım ne solcu çapulcuyum çapulcu' diyor. E hayırlı olsun. Sakın bu çapulcuları ihya etmeyin ha. Biliyorsunuz bunlar yıllarca bu milletin sırtından geçindiler. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Bu millete hakaret edenlere hadlerini bildirmek bu milletin görevidir. Ancak demokratik şartlar çercevesinde.



'Bunların musluğunu siz sıkacaksınız'



Faiz lobisi çok gayretler sarfetti bu süreçte. Ben diyorum ki faiz lobisine haddini bildirmek gerekir. Yapmamız gerekenler var. Bu yıl en çok parayı faiz lobisi kazandı. Bunların musluğunu siz keseceksiniz siz. Ne zaman faizler düşmeye başladı bu beyler rahatsız oldu. Devletin bankalarından istifade ediniz.