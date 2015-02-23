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Politika

Erdoğan: Bu asla geri çekilme ve tarihi emanetten vazgeçme değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Şah Türbesi'nin tahliye operasyonunu, şantaj aracı olarak kullananların oyunun bozulduğunu söyledi

23 Şubat 2015 18:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasının,  geri çekilme ve tarihi emanetten vazgeçme anlamına gelmediğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Muhalefet partilerinin Esed rejimiyle aynı çizgiye gelmesi esef vericidir. Bu taşınmayı şantaj aracı olarak kullananların oyunu bozuluyor. Türbe yine Suriye topraklarında, sınırımızın 200 metre ötesindeki Eşme köyündedir. Nakil operasyonu sırasında bir astsubayımız bir kaza sonucu şehit olmuştur.

Türkiye bu tür operasyonları, geçmişte de defalarca yapmıştır. Başarılı bir operasyonla, kimsenin burnu kanamadan sağ salim gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye bu tür kriz durumlarında kendi operasyonunu yürütür. Süleyman Şah Türbesi'ni başarıyla gerçekleştiren hükümetimizi ve TSK'yı kutluyorum."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu'nu 9 Mart 2015 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplayacağını söyledi.

Erdoğan, daha önce de 19 Ocak 2015 tarihinde, Bakanlar Kurulu'nu başkanlığında toplamıştı.

 

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