Erdoğan: Bu adamlara nasıl köşe veriyorsunuz?

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Myanmar'a yaptığı ziyarete değinen Başbakan Tayyip Erdoğan, ziyareti eleştirenlere "O medya patronuna yazıklar olsun, bu adamları köşe yazarı olarak nasıl tutuyorsunuz" diyerek yüklendi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Emine Erdoğan'ın Myanmar ziyaretinin bazı köşe yazarları tarafından eleştirilmesine sert tepki gösterdi.

Medya patronlarına seslenen Erdoğan, "Bu adamları köşe yazarı olarak nasıl tutuyorsunuz. Hedefi, heyecanı olmayan insanların eline kalem vermişsin, köşe teslim etmişsin'' dedi.

Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar yemeğinde bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Myanmar'a yapılan yardım ziyaretine değinen Erdoğan, Müslümanların yoğun yaşadığı Arakan bölgesinde insalık dramı yaşandığını ifade etti.

Kızılay ile Kızılhaç'ın bir anlaşma yaptığını, bundan sonra bu ülkede müşterek faaliyetler yürüteceklerini kaydeden Erdoğan, bu girişimi eleştirenlere sert ifadelerle yüklendi.

Erdoğan, şunları söyledi:

''Şehitlerimizin gittiği, şehitlerimizin defnedildiği bir yer Myanmar. Biz, oralara gitmekle mükellefiz, biz buna zorunluyuz, bundan sorumluyuz.

Şimdi çıkmış birileri köşesinde yazıyor. Ne diyor? 'Dışişleri Bakanı'nın Myanmar'da ne işi var?'. 'Başbakan'ın kızının, hanımının gidişini anlıyorum da Dışişleri Bakanı oraya niye gidiyor?'. Ben buradan o medya patronuna 'yazıklar olsun' diyorum.

Bu adamları köşe yazarı olarak nasıl tutuyorsunuz. Bu tür hedefi olmayan, bu tür aşkı, heyecanı olmayan insanların eline kalem vermişsin, köşe teslim etmişsin. Bunlar bu millete yabancı, bu milletin tarihine yabancı, bu milletin derdiyle dertlenen kalemler değil bunlar. Şehitlerimizin gittiği yerlere gittiğimiz gibi, biz, kardeşlerimizin, dostlarımızın, ihtiyaç sahibi her insanın olduğu yere gideriz ve gideceğiz.''



'CHP terörün ekmeğine yağ sürüyor'



Erdoğan, konuşmasında terör olaylarına ve CHP'nin Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasına da değindi. 30 yıl boyunca terörün,siyaseti şekillendirme gayesi içinde olduğunu ve bunu da geçmişte kısmen başardığını dile getiren Erdoğan, "Hiçbir konuda hiçbir politikası olmayan CHP, böyle anlık tepkiler vererek terörün ekmeğine yağ sürmektedir'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Terör, hükümetleri yıpratmak için bir araç olarak kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor. Bugün de terörü bu şekilde, siyaseti dizayn etmek, hükümeti yıpratmak için bir araç olarak kullanmak isteyenler var. Ne yazık ki, geçmişte muhalefet partileri bu tuzağa nasıl düştülerse, bugün de aynı şekilde düşüyorlar.

İspanya'ya bakıyorsunuz, İngiltere'ye bakıyorsunuz, orada muhalefet partilerinin terör örgütlerine karşı iktidarla birlikte hareket ettiklerine şahit oluyorsunuz.

Biz de ise tam aksine. Biz de muhalefet, 'terör örgütüne nasıl destek olurum?' gayreti içerisinde. Ana muhalefet partisi CHP'nin, 14 Ağustos'ta Meclis'i olağanüstü toplama girişimi tam bir basiretsizlik örneği olduğu kadar, aynı zamanda teröre de teslimiyettir."