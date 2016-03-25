Erdoğan: Rusya aldanıyor; terör onları da vurur

Belçika'ya IŞİD'le ilgili yaptığı uyarıyı hatırlatan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Teröre verdiğiniz destek birgün bumerang gibi size de döner, Rusya'yı uyarıyorum; sanıyorlar ki PYD'ye biz ofis açtık bize birşey yapmazlar. Aldanıyorlar. Rusya'da da eylem yaparlar" dedi. Erdoğan, "Ankara'da masum halkı hedef alan örgüt, zaten hiçbir insani ve ahlaki ölçüsü kalmamış yapıdır. Onlar için İstanbul ile Berlin'in, Ankara ile Londra'nın bir farkı yok ki" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Yozgat'ta Bozok Üniversitesi Fahri Doktora Tevcih Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Teröre verdiğiniz destek birgün bumerang gibi size de döner, Rusya'yı uyarıyorum. Sanıyorlar ki PYD'ye biz ofis açtık bize birşey yapmazlar. Aldanıyorlar. Rusya'da da eylem yaparlar.

Ankara'da masum halkı hedef alan örgüt, zaten hiçbir insani ve ahlaki ölçüsü kalmamış yapıdır. Onlar için İstanbul ile Berlin'in, Ankara ile Londra'nın bir farkı yok ki. Bu gerçeği görmek için ne fiyakalı unvanlara ne de derin istihbarata gerek yok. Siz şu veya bu gerekçeyle teröristlere kucak açarsanız, o terörist eninde sonunda sizi vuracaktır. "Damdan düşenin halinden ancak damdan düşer" anlar diye bir söz var ya, biz bölücü terör örgütle mücadelesi 30 yılı aşan, tüm örgütlerin hedefinde olan bir ülkeyiz.

'Bizden daha işe yarar

bir tavsiye alınacak ülke bulamazsınız

Bizden daha gerçekçi, daha işe yarar bir tavsiye alınacak ülke bulamazsınız. Sözümüze kulak verin diyoruz, kendinizi kurtarın bize de faydanız dokunsun diyoruz. 4 bin dosya teslim ettim ben Avrupa'da sadece bir ülkeye, bakın ben size 4 bin dosya verdim dimi? Ne dedi bana biliyor musunuz? O dosyalar 4 bin 500 oldu, sizin yargınız böyle yavaş mı çalışıyor? Bize öyle diyordunuz, ne oldu şimdi?

Terör onları da vuracak, yine bizim atalarımızın güzel bir sözü var, "akılsız başın cezasını ayaklar çeker" diye. Biz de dirayetsiz yöneticilerin cezasını masum insanlar çekmesin diye bunu yapıyoruz. Çıkış yolları ararken en büyük desteği üniversitelerimizden bekliyoruz.

Ancak bazı akademisyenlerimiz ve onları koruyan üniversiteler, akıl almaz bir şekilde terör örgütlerinin yanında yer almayı tercih ediyor. Bu tavrın bilimsellikle, özgürlükle, demokrasiyle ilgisi yoktur. Düşünce özgürlüğünün, inanç özgürlüğünün elde edilmesinin yolu terör olamaz.

Terör örgütünün yanında yer almak ancak ideolojik, bağnazlıkla izah edilebilir. Çünkü terörün gözü kördür. Biz öyle dar görüşlü bir anlayışla olaylara yaklaşamayız. Böyle bir yaklaşımı da akademisyenlere yakıştıramıyoruz. Bu tür düşünce olanların sayısı 3-5 bini geçmez. Aynı şekilde paralel devlete sempatiyle bakan akademisyenlerimizin sayısının da az olduğunu düşünüyorum.

Bu kişilerin sergilediği görüntü en çok kurumlara zarar veriyor. Bilimsel ve ahlak sahibi akademisyenlere çağrıda bulunuyorum: Sizler de tavrınızı, endişelerinizi gür bir sesle kamuoyuna duyurmalısınız. Bunu bilimsel çalışmalarınızla yapacaksınız.

Ülkeyi sahiplenecek güçlü kampanyalar yürütmelisiniz. Siyasi bir tavır almadan söz ediyorum, bir siyasi partinin genel başkanı olarak konuşmuyorum. Ülkemizin bekası söz konusu olduğunda, akademisyenlerimizi en ön safta görebilmemiz için bunları söylüyorum.