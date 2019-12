-ERDOĞAN: BÖYLE SULULUK OLUR MU? TBMM (A.A) - 05.10.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "kendi partisinin tüzüğünü 2011 seçimlerine kadar değiştiremeyeceğini söyleyenlerin, kalkıp anayasamızı bir haftada, on beş günde, bir ayda değiştireceğini söylemek kadar sululuk olur mu?" dedi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Anayasa değişikliğine uyum yasaları üzerindeki çalışmaların başladığını ve hızla hayata geçirileceğini belirterek, bunun Meclisin önemli gündem maddeleri arasında yer alacağını kaydetti. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bütçe müzakerelerinin tamamlanmasının ardından, yine uyum yasaları ve uyum yasalarını görüşecek, ardından genel seçim sürecine girmiş bulunacağız. Ne zaman? Mart ayı itibariyle artık genel seçim sürecine girmiş oluyoruz ve takvim çalışmaya başlıyor. Genel seçim için en uygun tarihin haziran ayının ilk haftası olduğunu düşünüyoruz. Seçim takvimini de ilgili kurullarımızda görüştükten ve müzakeresini yaptıktan sonra... İlgili kurumların da görüşlerini aldıktan sonra kesinleştirmiş olacağız. Tabii ki Yüksek Seçim Kurulunun resmen takvimi ilan etmesiyle birlikte de çalışmalarımızı aynı takvim çerçevesinde sürdüreceğiz. Haziran ayının ilk haftasında gerçekleşmesi durumunda, seçimler için önümüzde 8 ay bulunuyor. Biz 12 Eylül akşamından itibaren bu noktada zaten çalışmalarımıza başladık.'' -TERÖRLE MÜCADELE- Erdoğan, grup toplantısından sonra gazetecilerin terörle mücadele konusundaki TBMM'de yapılması düşünülen gizli oturumun tarihin belli olup olmadığı yönündeki sorusuna, ''Henüz belirlemedik'' karşılığını verdi. -''TALİMATINI VER''- Konuşmasında değişik konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, kendilerinin 8 yıldır iktidarda bulunduğunu ifade ederek, ''Bugün 8 yıl öncesine kıyasla çok daha güçlü, demokrasinin gereğini yerine getirme konusunda çok daha kararlı bir Meclise sahibiz'' dedi. Erdoğan, hiçbir kurumun Meclis'in üzerinde olamayacağının 8 yılda ortaya konulduğunu kaydetti. TBMM'nin 23. Dönemde 5. Yasama Yılı'nda da çalıştığını anlatan Erdoğan, kendilerinden önceki dönemlerde Meclis'in erken seçime gittiğini, kendilerinin ise seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini söylediklerini dile getirdi. Muhalefetin anayasa değişikliği görüşmelerindeki tutumunu eleştiren Erdoğan, o tarihte ''buna karşıyız'' diyenlerin, şimdi ''bir haftada anayasayı değiştiririz'' önerisinde bulunduğunu, ''Kendi partisinin tüzüğünü 2011 seçimlerine kadar değiştiremeyeceğini söyleyenlerin, kalkıp anayasamızı bir haftada, on beş günde, bir ayda değiştireceğini söylemek kadar sululuk olur mu'' diye sordu. ''Şimdi hazırlıkları yapılım. Bizim ekibimiz hazırlıklara başladı'' diyen Erdoğan, 2011 seçiminden sonra anayasa değişikliğinin gündeme gelebileceğini kaydetti. ''Eğer dürüst samimi davranıyorsan, talimatını ver. Hemen arkadaşlarımız bir araya gelsinler'' diyen Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının da katılımıyla ''başörtüsü konusunun'' ele alınabileceğini dile getirdi. Erdoğan, bu konu gündeme getirildiğinde ''gelin bu işi halledelim'' dediklerini belirterek, ''Şu ana kadar Meclis başkanlığımıza bir müracaat var mı? Yok. Hepsi blöftü, blöf... Bu blöfü biz yutmayız, bu blöfü millet yutmaz'' diye konuştu. Erdoğan, aynı konunun Meclis İçtüzüğü için de geçerli olduğunu belirterek, var olan bir çalışma bulunduğunu, süratle bunun ele alınabileceğini söyledi. ''Biz ikbal beklentisi peşinde değiliz'' diyen Erdoğan, milletin yararına olacak hiçbir şeyden geri atmayacaklarını, her türlü sorunun çözüm yerinin Meclis olduğunu belirtti. Erdoğan, hiçbir zaman uzlaşmadan kaçmadıklarını, yeni yasama döneminde de ''uzlaşmayı temel referans noktası olarak alacaklarını'' dile getirdi. Başbakan Erdoğan, ''Göktürk'' adı verilen Türk istihbarat uydusuyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirterek, uydunun 2012'de fırlatılmasının hedeflendiğini bildirdi.