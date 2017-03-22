Erdoğan: Böyle giderse hiçbir Avrupalı güvenle sokağa çıkamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk bakanların anayasa referandumu kapsamındaki toplantılarını engelleyen Avrupa ülkelerine tepki göstermeyi sürdürdü.

Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Anadolu Yayıncılar Derneği üyelerine konuştu.

Avrupa ile Türkiye arasında yaşananların dünyanın her yerinde yakından takip edildiğini belirten Erdoğan, "Siz böyle davranmaya devam ederseniz, yarın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Avrupalı, Batılı, güvenle, huzurla sokağa adım atamaz" dedi.

Avrupa'yı insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere saygılı olmaya çağıran Erdoğan, "Unutulmamalıdır ki, bu değerlere bizim kadar özellikle Avrupalının ihtiyacı vardır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i de, Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın referandum toplantılarına izin vermemesi ardından yaşanan krizde Hollanda'ya destek olmakla suçladı.

Erdoğan Merkel'e yönelik olarak "Hollanda'da atını, itini benim vatandaşlarımın üzerine süren, benim bakanıma arabada mahkumiyet verene sen diyorsun 'Ben de Hollanda'nın yanındayım'. Peki sen Hollanda'nın yanında mısın, güzel. Ben de halkımın ve Hakk'ın yanındayım.

Bize parmak sallayan Avrupalılara sesleniyorum; Türkiye itilecek, kakılacak, onuru ile oynanacak, bakanları kapılardan kovulacak, vatandaşları yerlerde sürüklenecek bir ülke değildir" dedi.

Hollanda ile yaşanan krizin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Hollanda kampanya sorumlusu Mustafa Aslan, Türk bakanların artık ülkede anayasa referandumu kampanyası yapmayacaklarını söylemişti.

Dün de AKP'nin Almanya'nın Köln kentindeki yurt dışı koordinasyon bürosu, Almanya'da toplantı ve miting yapmayacaklarını açıkladı.

16 Nisan'da referandumda oylanacak anayasa değişikliği ile ilgili de konuşan Erdoğan, değişikliklere yöneltilen "tüm gücün tek kişi elinde toplanması" eleştirilerine de cevap verdi.

"Tek adam rejimi 1923'te kapandı" diyen Erdoğan, "Bizim getirdiğimiz sistem, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi hükümetin tek kişinin şahsında toplandığı, dolayısıyla yürütmedeki çok başlılığın ortadan kaldırıldığı bir sistemdir, bu yönüyle doğru. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi demokratik bir sistemdir" dedi.