-ERDOĞAN: BÖYLE BİR SORUMLULUĞUN ALTINA GİREMEM ANKARA (A.A)- 17.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin bedelli askerlik teklifine ilişkin, ''Eğer referanduma gitme durumu olursa, biz kalkarız böyle bir süreyi referanduma taşırız ki halkımız bunun kararını versin. Çünkü ben şahsen böyle bir sorumluluğun altına Tayyip Erdoğan olarak giremem'' dedi. Başbakan Erdoğan, Rusya Federasyonu'ndan gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''CHP'nin bedelli askerlik projesi var bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine ''Proje diye bir ifade kullandınız, bunun neresi proje? Böyle bir proje mi olur?'' diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ayaküstü yolda giderken proje açıklanır mı? Kiminle oturulmuş, kiminle konuşulmuş, ne yapılmış? Bir defa sokakta bakıyorsunuz birileri bir şeyler söylüyor. Bedelli askerlik gelecek mi gelmeyecek mi, bedelli askerlik olur mu olmaz mı, bu ne getirir ne götürür? Şu anda halkımızın bu noktadaki tavrı nedir, ne değildir? Bu ülkede parası olan var, olmayan var. Şimdi siz kalkıp da parası olana bedelli askerlik, 'buyur kullan' diyeceksin, parası olmayan, 'o da gitsin askerliğini yapsın' diyeceksin. Bunu adalet terazisine oturtmak zorundasınız. Bu eğer o kadar rahat bir şey olsaydı, benim vatandaşımın, halkımın belli bir kesimini mağdur etmeyeceğini biz bilseydik, buna inansaydık, biz bunu çoktan hallederdik. Biz bunu bugüne kadar bekletmezdik. Nasıl ki biz polisimizin askerlikle ilgili gerçekten haklı talebini masaya getirdik. Ve yıllarca çözülmeyen böyle bir sorunu gayet güzel silahlı kuvvetlerimizle oturarak, konuşarak mutabakat içerisinde bunu da çözdük. Bunun yanında sözleşmeli erle ilgili konu, hudut birlikleriyle alakalı attığımız adımlar... Bütün bunların hepsi böyle ayakta, yolda giderken yapılan işler değil. Ülkenin mevcut durumu değerlendirilerek, neyi, nasıl yapacağız bütün bunları konuşularak, bunun bütçesi nedir, ne getirir, ne götürür, bu geleceği nasıl kapsar, hep bunlar değerlendirilerek yapılmıştır. Fakat görüyorum ki anamuhalefet partisi, 'bir şey yapabildim' diyebilmek için bu tür adımları attığını göstermek için her an bu tür açıklamaları yapıyorlar. Bizim şu anda gündemimizde böyle bir durum yok. Uçakta arkadaşlar sorduklarında da kendilerine ben şunu söyledim; gerçekten böyle bir konunun üzerinde durulması gerekiyorsa biz bunu seçimlerden sonra, bu anayasa meselesinde dahil olmak üzere eğer referanduma gitme durumu olursa, biz kalkarız böyle bir süreyi ancak referanduma taşırız ki halkımız bunun kararını versin. Çünkü ben şahsen böyle bir sorumluluğun altına Tayyip Erdoğan olarak giremem. Çünkü parası olan var, parası olmayan var. Parası olan bastıracak parayı askerlikten kurtulacak, parası olmayan gidecek askerlik yapacak. Kimlerle görüştüysem ben, kenar köşedeki izbe yerlerdeki vatandaşım onlar bu işe hiç sıcak bakmıyor. Biz yola çıkarken kimsesizlerin kimi olarak çıktık. Sessiz yığınların sesi olarak çıktık. O zaman sormamız lazım, ona göre de adımımızı atmamız lazım.''