Erdoğan: Böyle bir şey söylemek namertliktir, densizliktir

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun AKP’yi seçimlerde Hizbullah ile işbirliği yapmakla suçlamasına sert sözlerle cevap verdi. Erdoğan, "Ak Parti’nin Hizbullah’la bir ilişkiye girdiğini söylemek bir namertliktir densizliktir. Bunu ispat etmedikçe bu namertlik onun ve camiasının üzerinde bir leke olarak kalacaktır" dedi. İsrail'in Mavi Marmara baskınıyla ilgili yayınladığı yeni rapora ilişkinse, "Benim nezdimde bu raporun kıymeti harbiyesi yoktur. Biz zarfla değil mazrufla uğraşıyoruz" yorumunu yaptı.

Erdoğan şöyle konuştu:

Bu ifadeyi kullanmışsa bu en azından bir terbiyesizliktir. Çünkü bir iddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir. Ak Parti’nin Hizbullah’la bir ilişkiye girdiğini söylemek bir namertliktir densizliktir. Bunu ispat etmedikçe bu namertlik onun ve camiasının üzerinde bir leke olarak kalacaktır.



İsrail'in Mavi Marmara raporu

Benim nezdimde bu raporun kıymeti harbiyesi yoktur. Biz zarfla değil mazrufla uğraşıyoruz.



Bereketsiz polemiği



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Sayın Kılıçdaroğlu sende zerre kadar ülkeseverlik varsa, vatanseverlik varsa kış oyunlarının açılışına gel. Kar var mı, yok mu gör” dedi.

Başbakan Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen, “Türkiye 2023'e yürüyor, Ankara Ak Parti'de Buluşuyor” programında yaptığı konuşmada, Erzurum'un 27 Ocak Perşembe günü kış oyunlarına hazırlandığını anımsatarak, “Sayın Kılıçdaroğlu sende zerre kadar ülke severlik varsa, vatanseverlik varsa kış oyunlarının açılışına gel. Kar var mı, yok mu gör” dedi.

Erdoğan, “Onlar laf üretiyor biz iş üretiyoruz. Hemen oradan vatandaşın birisi kalktı, 'CHP'nin kaybolan o 1 trilyonu ne oldu Sayın Kılıçdaroğlu? Kaybedenleri açıklamadınız' diyor. Bunlar bu. Bunlar hazineyi doldurup ellerine verin, inanın hemen arkasından hazine boşalır. Çünkü geçmişleri böyle. Hep dolu aldılar arkadan boşalttılar. Onun için de benim milletim bunu iyi biliyor. İyi bildiği için de milletim hiçbir zaman bu CHP zihniyetine, bu ülkede tek başına iktidar yolunu açmadı” diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, milli birlik, kardeşlik sürecinin adım adım hedefe ilerlediğini gördüklerini belirterek, dinsel milliyetçilik yapmayacaklarını ifade etti.



Bu ülkenin yüzde 99'unun Müslüman olduğunun söylendiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bunu tabii neye göre ölçüyorlar, biçiyorlar bilemiyorum. Ama mezhebi olarak farklılıklar var. Sünnisi, Alevisi vesairesi... Ama ülkemizde az da olsa Musevisi, Hristiyanı var vesaire.. Hepsinin de inancı bizim güvencemiz altındadır. Ayırım asla yapamayız. Böyle bir hakkımız yok. Bu güvence altında biz bu ülkede bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız. Bu yola böyle gireceğiz. Hiçbir Sünni'nin Alevi'ye, Alevi'nin Sünniye tahakküm etmesi düşünülemez. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Biz bunu baştan beri savunduk ama birileri hedef saptırma gayreti içerisine girebilirler. Biz diyoruz ki 'Bizim işimiz var. Emirolunduğu gibi dost doğru ol' diyoruz yola devam ediyoruz.”



