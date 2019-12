-ERDOĞAN: BÖYLE BİR DEMOKRASİYİ SAĞLIKSIZ BULUYORUZ İSTANBUL (A.A) - 09.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, her meselenin çözüm yerinin TBMM olduğunu belirterek, ''Muhalefetin olmadığı bir meclisi, böyle bir demokrasiyi sağlıksız buluyor ve iyi niyetle muhalefeti sorumluluk almaya davet ediyoruz. Ben umuyorum ki başta anamuhalefet partisi olmak üzere, Meclisi boykot edenler, yemin etmeyerek, Meclis çalışmalarından uzak duranlar, bir an önce bu hatalarından vazgeçip, yemin ederek, Meclis çalışmalarına katılacaklardır'' dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan 4. Levent-Hacıosman Metro Hattı'nın son bölümünün açılışı dolayısıyla Darüşşafaka İstasyonu'nda düzenlenen törende konuşan Erdoğan, halkın kendilerini TBMM'ye yasa yapmak, hizmet üretmek için gönderdiğini belirtti. Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Sizler, bize, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmek, Türkiye'nin ekonomisini, itibarını büyütmek için yetki verdiniz. Biz de bu şuurla hareket ediyor, TBMM'yi hiçbir aksamaya mahal vermeden çalıştırıyoruz. Şu anda görüldüğü gibi Meclisimiz çalışıyor, aksama yok, yan gelip yatmak yok, çalışacağız, çok çalışacağız. Yemin etmeyerek, Meclisi boykot ederek, güya bir protesto içinde olduklarını zannedenler, aslında milli iradeden, milletin kendilerine yüklediği emanetten başka hiçbir şeyi protesto etmiyorlar. Yemin etmeyerek, Meclis çalışmalarından uzak duranlar, aslında milli iradeye sırtlarını dönüyor, çözümden kaçıyorlar. Her meselenin çözüm yeri TBMM'dir. TBMM'ye gelmeyenler, gelip de yemin etmeyenler, var oldukları halde kendilerine yok dedirtenler, ne sorundan şikayet edebilir ne de çözümden bahsedebilirler. Bu konuda son derece iyi niyet içindeyiz. Kimse bizden yargı görevini beklemesin. Yasalar, belli ve seçime girerken aday tespitlerini yaparken, bu yasalar çerçevesinde yapanlar, bunun neticesini gayet iyi gördüler ve bildiler. Ama kimse yasaları yarma harekatı içine girmesin ve bizden de buna yönelik kimse bir destek beklemesin. Parlamento içinde her şeyi konuşuruz ayrı, ama biz yargının şu andaki tasarrufuna asla müdahale etmeyiz ve edemeyiz.'' Meclisi bu şekilde çalıştırmanın mümkün olduğunu, buna mani bir hal olmadığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Ne oldu? 'Biz olmadan Meclis çalışamaz' diyorlardı. Çalışıyor. Şu ana kadar hızlı bir şekilde çalıştık. Fakat biz muhalefetin olmadığı bir meclisi, böyle bir demokrasiyi sağlıksız buluyor ve iyi niyetle muhalefeti sorumluluk almaya davet ediyoruz. Yaptıkları tüm tahrik edici açıklamalara, üslupsuz beyanlara, nezaketsiz tutumlara rağmen, biz yapıcı olmaya, nezaketten yana tavır takınmaya devam ediyoruz. Ben umuyorum ki, inanıyorum ki başta anamuhalefet partisi olmak üzere, Meclisi boykot edenler, yemin etmeyerek, Meclis çalışmalarından uzak duranlar, bir an önce bu yanlışlarından vazgeçip, yemin ederek, Meclis çalışmalarına katılacaklardır. İnanıyorum ki bu partiler, kendi kazdıkları ve kendi kendilerini ittikleri bu çukurdan bir an önce çıkacak, sorunun değil, çözümün bir parçası haline geleceklerdir.''