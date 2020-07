Erdoğan: Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi, sokak terörüne de asla boyun eğmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana ve Van'da Vefa Destek Grubu'na yönelik gerçekleştirilen saldırıları hatırlatarak Gezi Parkı eylemlerine göndermede bulundu.

"Milletle bağını koparmışların yapılan yardıma bile tahammül gösterememesi gayet doğaldır. Gezi olaylarında polisimize kurşun sıkanlar da aynı zihniyetin mensuplarıdır. Biz artık bu güruhu çok iyi tanıyor sinsi emellerini çok iyi görüyoruz" diyen Erdoğan, "Milletimizin sinir uçlarıyla oynayarak ne yapmaya çalıştıklarını da çok iyi farkındayız. Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi, sokak terörüne de asla boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümünde sporcu gençlerle video konferans ile bir araya gelen Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

"Her birinizin 101 sene önce Samsun'da atılan o ilk adımın anlamını kavrayarak hayatınıza yön vereceğinize inanıyorum. Türkiye gelişiyor, güçleniyor. Ülkemiz maziden ilham alarak istikbalini inşa ediyor. Ya istiklal ya ölüm parolasıyla çıktığımı bu kutlu yolculukta engellere, sabotajlara, ihanetlere rağmen yolumuzda kararlılıkla yürüyoruz. Bu yürüyüşte en büyük güç ve güven kaynağımız siz gençlerimizsiniz. Türkiye'^de gençler sadece siyasette, ticarette, eğitimde değil artık hayatın her alanında varlıklarıyla ülkemizin yolunu aydınlatıyor. Ülkenin daha özgür ve demokratik seviyelere ulaşmasında da gençlerimiz en ön safta yer alıyor. Gençlerimizi aynı zamanda büyük ve kutlu Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz. Nitelikli gençler yetiştirmek için 18 yıldır gecemizi gündüzümüze katıyoruz.

Seçilme yaşını 25'e ardından da 18'e düşürdük. Gençlerimize her alanda destek olduk. Gençlik merkezlerimizi bu amaçla kurduk. 76 üniversitemiz varken şu anda 206 üniversitemiz var. Yani her üniversiteye gidecek olan genç artık yaşadığı memleketinden ayrılmadan da eğitimine devam edebilir. 336 gençlik merkezimiz ve 90 genç ofisimiz hemen her alanda sizlere hizmet veriyor. Evlerde kaldığımız bu günlerde gençlik merkezlerimizin faaliyetlerini dijitale aktardık.

Gezi Parkı eylemlerine atıf

Gençlerimizin salgın sürecinde ortaya koyduğu fedakarlıkları takdirle karşılıyorum. Elbette her şey gibi gönüllü faaliyetlerde bulunmak da bir nasip, şuur ve aidiyet meselesidir. Van ve Adana'da olduğu gibi milletle bağını koparmışların yapılan yardıma bile tahammül gösterememesi gayet doğaldır. Gezi olaylarında polisimize kurşun sıkanlar da aynı zihniyetin mensuplarıdır.

1960 darbesinden itibaren Türkiye ne çektiyse, hangi operasyona mazur kaldıysa hepsinin de arkasında bunların silüeti vardır. 1970'lerde gençlerimizi birbirine kırdırıp, kanları üzerinden siyasi ikbal devşirenler de yine bunlardır. Biz artık bu güruhu çok iyi tanıyor sinsi emellerini çok iyi görüyoruz. Milletimizin sinir uçlarıyla oynayarak ne yapmaya çalıştıklarını da çok iyi farkındayız. Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi ve sokak terörüne de asla boyun eğmeyeceğiz.

Siyasete şiddet bulaştırmaya çalışan şehir eşkiyalarına asla göz yummayacağız. Bu ülkenin gençlerinin arasına kimse nifak tohumları ekemeyecektir.

“Provokatörlere karşı uyanık olun”

Gençlerimizden, sosyal medyada sahte hesapların arkasına saklanan provokatörlere karşı uyanık olmalarını bekliyorum. Ülkemizin salgınla mücadelesine en büyük katkılardan birini yurtlarımız verdi. 14 günlük karantina sürecinde hayati bir rol oynadı. Yurtlarımızı bir süre daha aktif olarak kullanmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin 6 Haziran'da yapılan burs/kredi ödemelerini başlattık. Bayrama kadar tamamlayacağız. Sürecin sporcularımızı olumsuz etkilememesi için çalışmalarımız devam ediyor.

Evde Kal, Hareketsiz Kalma projesi, ünlü sporcuların ve antrenörler eşliğinde devam ediyor. Koronavirüs’e karşı elde ettiğimiz başarıların kalıcı olması bizlere bağlıdır. Rehavete düşersek çok daha büyük sıkıntılarla yüzleşmemiz kaçınılmazdır. Gençlerimizin 'bana bir şey olmaz' gibi hatalı bir düşünceye kapılmaması önemlidir.

Normalleşmeyi kesinlikle 20 Mart öncesindeki rutinimize geri dönüş olarak algılamayacağız. Virüsün bir süre daha bizimle olduğu gerçeğini varsayarak devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi salgınla mücadelemizde de bu ülkenin siz gençlerine güveniyorum. Genç yaşta, kaza neticesinde sakat durumda olan Meltem kardeşimize Allah'tan şifalar diliyorum. Yakından takip ediyorum."